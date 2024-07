«Comment vas-tu cousine ?» : Eva Longoria révèle son étonnant lien de parenté avec Meryl Streep

Eva Longoria a récemment révélé son lien familial inattendu avec Meryl Streep, après avoir joué ensemble dans plusieurs épisodes de la série télévisée «Only Murders in the Building».

C'est la famille. Lors d'une interview accordée à Extra, Eva Longora a révélé qu'elle était la «cousine» de Meryl Streep, sa partenaire d'écran dans la série «Only Murders In The Building».

«Meryl et moi sommes cousines. Nous avons toutes les deux participé à l'émission sur l'ADN du Dr Gates, et Meryl et moi avions un parent en commun», a déclaré la comédienne, faisant référence à la série documentaire «Faces of America» sorti en 2010, animée par Henry Louis Gates Jr.

«Des années plus tard, je l'ai vue à un événement et mon amie m'a dit : «Va lui dire que vous êtes cousines». Je lui ai répondu : «Non, je ne dirai pas à Meryl Streep que nous sommes cousines». Puis j'ai entendu : «Cousine !» et je me suis retournée et c'était Meryl», a poursuivi Eva Longoria. La star de «Desperate Housewives» a ajouté que «faire «Murders in the Building» ensemble était vraiment, vraiment amusant, comme de s'appeler mutuellement «cousine»».

Une fierté pour l'actrice de 75 ans

Eva Longoria a déclaré que, lors de la première lecture de la 4e saison du feuilleton, l'actrice triplement oscarisée l'avait présentée comme sa cousine, à la grande surprise de la distribution de la série, comprenant Selena Gomez et Cara Delevingne : «En fait, nous nous appelons toutes les deux cousines. Nous nous disons «Comment vas-tu, cousine ?» et «Je vais bien, cousine». Meryl a raconté l'histoire et tout le monde étais confus parce que je suis la personne la plus latine de l'industrie et qu'elle est Meryl Streep», a déclaré l'actrice à DuJour le mois dernier.

Eva Longoria joue également dans la comédie dramatique espagnole «La Terre des femmes», où elle incarne Gala, contrainte de quitter New York avec sa mère et sa fille, après avoir découvert que son mari a impliqué sa famille dans des malversations financières.