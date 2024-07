Diddy : le rappeur veut vendre son manoir de Los Angeles, perquisitionné par des agents fédéraux en mars, pour 70 millions de dollars

Moins de quatre mois après une perquisition des agents fédéraux dans sa maison Los Angeles (Étas-Unis), dans le cadre d'une enquête pour trafic sexuel, Diddy aurait décidé de mettre cette résidence en vente au prix de 70 millions de dollars.

Tourner la page. Le rappeur Diddy aurait mis en vente son manoir de Los Angeles (Étas-Unis), qui a été perquisitionné par des agents fédéraux en mars dernier, pour 70 millions de dollars, a rapporté TMZ.

Selon les registres fonciers, l'artiste de 54 ans a acheté la résidence, située dans le quartier exclusif de Holmby Hills, qui abrite également le manoir Playbloy, en 2014, pour 40 millions de dollars.

Diddy is now selling his Los Angeles mansion for $70 million following federal raid.





He bought it for $40 million back in 2014. pic.twitter.com/lsHx4dZCIE — No Jumper (@nojumper) July 3, 2024

La propriété de style européen de 17.000 pieds carrés (1579,35 mètres carrés) comprend huit chambres, 11 salles de bains, un théâtre de 35 places, une salle de sport, une cave à vin, et une maison d'hôtes, entre autres commodités.

Deux hypothèques sur le manoir

Diddy a contracté deux hypothèques pour sa résidence, d'un montant de 25,35 millions de dollars chacun, en août 2014 et en mai 2021. Aucun des prêts ne semble avoir été remboursé, avec des échéances fixées respectivement en août 2029 et mai 2036.

Dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur des soupçons de trafic sexuel suite aux accusations de viols par quatre femmes, des dizaines d'agents fédéraux ont mené des perquisitions dans ses propriétés de Los Angeles et de Miami le 26 mars.

Homeland Security has released footage of the aftermath of the raid on Sean 'Diddy' Combs' mansion in Los Angeles and has confiscated his electronic devices





Credit: TMZ



pic.twitter.com/MKYywN0MfR — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) March 26, 2024

Depuis plusieurs mois, Sean Combs est au cœur de la tourmente après que son ex-compagne Cassie a porté plainte contre lui en novembre dernier pour viol et agression, des faits qui s’étendent durant plus d’une décennie, entre 2005 et 2018.

Le jour suivant, un arrangement à l'amiable a été conclu, mais depuis lors, six femmes se sont manifestées, accusant la célébrité d'agression sexuelle et de faits similaires.