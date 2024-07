Polémique Julia Roberts/Travis Kelce : ce qu'a dit l'actrice au petit ami de Taylor Swift

Alors que la vidéo de Julia Roberts griffant le torse de Travis Kelce dans les coulisses du concert de Taylor Swift n’en finit pas de faire parler, les magazines people se penchent sur ce qu’aurait dit l’actrice au moment de cette rencontre, que d’aucuns ont trouvée «inappropriée».

La vidéo de l’actrice Julia Roberts, 56 ans, grattant le torse de Travis Kelce, 34 ans, dans la tente VIP du stade Aviva en Irlande où se produisait Taylor Swift - petite amie du joueur de football américain - est devenue virale alors que les Swifties ont reproché à Julia Roberts d'avoir été «trop tactile».

«Pourquoi lui gratte-t-elle la poitrine et se pousse-t-elle contre lui ? Il est tellement mal à l'aise en essayant de la repousser et elle le retient. C'est très étrange», a notamment écrit une personne sur X. Alors que la vidéo ne permet pas d’entendre les paroles que se sont échangées Julia Roberts et Travis Kelce à ce moment précis, une personne croit avoir compris en lisant sur leurs lèvres.

Selon PageSix, Jackie Gonzalez, ancienne actrice de « Squid Game : The Challenge», qui est sourde, dit avoir déchiffré la conversation en lisant sur les lèvres de l'actrice de «Pretty Woman», qui aurait dit : «Je suis tellement heureuse pour vous les gars, et je ne veux pas vous rendre nerveux, mais cela me rend tellement heureuse», aurait déclaré Julia Roberts.





Partageait-elle sa joie de voir Taylor Swift vivre une belle romance avec Travis Kelce ? Il faut rappeler que la star hollywoodienne est une swiftie de longue date.

taylor swift and julia roberts at TIFF.





september 9, 2013 pic.twitter.com/yxcOrEpDFU — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) September 9, 2023

L’actrice oscarisée était même montée sur scène pendant un concert de la chanteuse à Santa Clara, en Californie, en août 2015, pour la tournée 1989, et n'avait pas caché son excitation.

Joan dancing and having the time of her life on stage with Taylor Swift and Julia Roberts is so PURE pic.twitter.com/r2QaqNxUWH — fra; / ram on (@gulfwindss) October 9, 2019

Quelques instants avant, la star de «Pretty Woman» avait rencontré son idole dans les coulisses avec ses enfants – les jumeaux Phinnaeus et Hazel, qui avaient 10 ans à l'époque, et Henry, qui avait 8 ans.

«Ils n'étaient jamais allés à un concert auparavant et ils étaient de grands fans et elle a dit : ‘Est-ce que ça vous dérangerait de monter sur scène pendant la chanson et de danser ?», avait raconté Julia Roberts à Extra TV. Ce «grand moment» était à 100 % imprévu, avait-elle précisé, ajoutant qu'elle se serait davantage préparée si elle avait su que cela se produirait.

«Je me serais lavé les cheveux. Je portais une queue de cheval, des leggings et des chaussures de sport…», s’était-elle souvenue.