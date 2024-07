Brad Pitt : l'acteur n’aurait «pratiquement plus aucun contact» avec ses enfants adultes

Brad Pitt n’aurait «pratiquement plus aucun contact» avec ses enfants adultes, rapporte cette semaine une source du magazine People.

Un mois après que sa fille Shiloh, 18 ans, a demandé l'abandon de son nom de famille «Pitt», une source révèle ce mardi au magazine People que les relations de Brad Pitt avec ses aînés sont si tendues qu’il n’aurait «pratiquement plus aucun contact» avec eux.

Brad Pitt, 60 ans, a eu six enfants avec son ex-femme Angelina Jolie, 49 ans. Ils ont trois enfants biologiques en commun : Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans. Ils ont également trois enfants adoptés, leurs fils Maddox, 22 ans, et Pax, 20 ans, ainsi qu'une fille Zahara, 19 ans.

La source indique que l'accord de garde du couple prévoit des droits de visite avec les deux enfants mineurs. «Angelina a les enfants la plupart du temps, mais selon leur accord, Brad Pitt a le droit de visite avec les plus jeunes enfants», a dit la source avant de souligner que «son engagement avec les plus jeunes est plus limité ces derniers mois en raison de son emploi du temps de tournage».

En juin, il a été rapporté que Brad Pitt était «bouleversé» que sa fille Shiloh ait demandé à supprimer son nom de famille du sien le jour de son 18e anniversaire. Une source de People proche de l'acteur oscarisé avait déclaré que son effacement de la vie de sa fille n'était qu'une autre indication qu'il avait «perdu ses enfants».

Le magazine a récemment rapporté que la plus jeune fille de l’acteur, Vivienne, qui a assisté sa mère lorsqu'elle produisait l'adaptation à Broadway de «The Outsiders», avait elle aussi abandonné le nom «Pitt» en se présentant comme «Vivienne Jolie» sur l'affiche.

La relation détériorée de Brad Pitt avec ses enfants serait tendue depuis des années en raison de sa séparation avec Angelina. Une consommation d’alcool excessive et un comportement violent sont régulièrement mis en avant dans la presse people.

Dans un rapport du FBI publié en 2022, Angelina Jolie a notamment accusé son ex-mari d'agression physique lors d'un voyage en avion en 2016. Elle a affirmé qu'il était ivre et qu'il l'avait attrapée par la tête et secouée, puis poussée au sol, dans le cadre de cette violente dispute liée justement au comportement de l’acteur avec ses enfants.