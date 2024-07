Emma Watson amoureuse : qui est Kieran Brown, le nouvel élu de son cœur ?

Emma Watson ne serait plus un coeur à prendre. La star des films Harry Potter serait tombée sous le charme d'un étudiant d'Oxford où elle est elle-même inscrite.

Emma Watson aurait un nouvel homme dans sa vie. L'actrice de 34 ans, surtout connue pour son rôle dans la franchise «Harry Potter» a récemment fait preuve d’affection en public, lors d'un dîner romantique, puis dans une boulangerie d'Oxford.

La presse people américaine rapporte que la star fréquenterait justement un étudiant d'Oxford où elle-même suit des cours. Le beau brun avec qui elle a été vue en train d’échanger un baiser – alors qu’elle se montre habituellement ultra discrète sur sa vie privée – répondrait au nom de Kieran Brown.

Beaucoup de choses à se dire

Le jeune homme préparerait un doctorat en littérature et économie du XIXe siècle. Une source a déclaré au site britannique The Sun : «Emma étudie l'écriture créative et sa thèse porte sur la théorie littéraire. Ils ont donc beaucoup de choses à se dire. Elle a l'air tellement amoureuse de Kieran».

Pour mémoire, Emma Watson suit en effet elle aussi un cursus à temps partiel dans la très prestigieuse université anglaise. Selon le Daily Mail, l’actrice était un cœur à prendre depuis sa rupture fin 2022 avec Brandon Green. L’actrice avait fréquenté le fils du magnat de la mode et milliardaire britannique Sir Philip Green pendant un an.