Plus de deux ans après avoir annoncé leur séparation, Jason Momoa et Lisa Bonet sont officiellement divorcés.

C’est acté. Lisa Bonet, 56 ans, et Jason Momoa, 44 ans, ne sont officiellement plus mari et femme. Leur mariage a été dissout mardi 9 juillet par la Cour de justice de Los Angeles, rapporte l'agence américaine Associated Press.

Séparé depuis fin 2020, le couple avait publiquement annoncé sa rupture en janvier 2022. Mais ce n’est que deux ans plus tard, en janvier dernier, que Lisa Bonet avait officiellement demandé le divorce, après six ans de mariage et plus de quinze ans de vie commune. Ensemble depuis 2005, les deux acteurs s’étaient mariés en octobre 2017.

Un divorce apaisé

Chacun reprend sa liberté dans un climat apaisé, puisque leur divorce s’est réglé à l’amiable, note AP, précisant que ni la star d’«Aquaman», ni son épouse révélée dans la sitcom «Cosby Show» ne percevront de soutien financier. Le couple a par ailleurs conclu une garde conjointe de leurs deux enfants, Lola Lolani, 16 ans, et Nakoa-Wolf, 15 ans.

Avec cette procédure de séparation, Lisa Bonet divorce pour la seconde fois après avoir déjà été mariée avec le musicien Lenny Kravitz entre 1987 et 1993, avec qui elle a eu une fille Zoë Kravitz.

De son côté, Jason Momoa divorce lui pour la première fois, et a depuis retrouvé l’amour. L’acteur a en effet officialisé sa relation avec l’actrice Adria Arjona en mai dernier sur Instagram, quatre mois après la demande de divorce de Lisa Bonet.