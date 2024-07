«Je suis sincèrement désolé de ne pas lui avoir montré de l'amour» : Paul Walter Hauser s'excuse auprès de Vin Diesel pour ses commentaires cinglants

Après avoir accusé Vin Diesel d'être en retard sur les plateaux de tournage et de maltraiter les gens, Paul Walter Hauser a longuement présenté ses excuses à la star sur Instagram.

Mea culpa. Paul Walter Hauser, star de «Vice-Versa 2», s'est excusé publiquement auprès de Vin Diesel après avoir affirmé qu'il était difficile de travailler avec l'acteur de «Fast & Furious».

«Il y a quelques semaines, j'ai fait un commentaire au hasard sur Vin Diesel. Cela a commencé de manière quelque peu humoristique, mais s'est transformé en une attaque contre lui à propos d'un comportement dont j'avais entendu parler à de multiples occasions par de nombreuses sources», a expliqué l'acteur dans un long message sur Instagram.

Le comédien a expliqué n'avoir dormi qu'une heure avant de prendre l'avion d'Atlanta à Los Angeles «pour faire une journée complète de presse» pour le film d'animation «Vice-versa 2», soulignant : «J’étais épuisé et, dans mon état de fatigue, j’ai ouvert ma bouche et fait un commentaire imprudent, et inutilement méchant. Ce commentaire a été enregistré et est devenu viral».

Aucune réponse de Vin Diesel

«Je suis sincèrement désolé de m'être emporté et de ne pas avoir montré de l'amour à Vin, que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontré. Ce n'est pas juste de ma part de porter de tels jugements, et même si certaines de ces choses se révélaient être vraies, il est méchant de les crier et d'attaquer quelqu'un de cette manière» a-t-il poursuivi.

«@vindiesel - Je m'excuse. Merci d'avoir diverti tant de gens et de les avoir rendus heureux. J'essaie de faire de même. Il est temps pour moi de me taire. Il m'arrive de me dire des idioties» a-t-il conclu.

Paul Walter Hauser has no shame calling out Vin Diesel's unprofessional behavior during our 'Inside Out 2' interview pic.twitter.com/Iw4PBSTWuu — CinemaBlend (@CinemaBlend) June 25, 2024

Lors d'une conférence de presse avec CinemaBlend pour son dernier film, Paul Walter Hauser a été comparé à Vin Diesel dans «Les Gardiens de la Galaxie» pour sa performance vocale. En riant, il a répondu : «J'aime à penser que je suis à l'heure et accessible. J'aime les gens, mais quand j'entends des histoires sur des acteurs hollywoodiens qui sont très bien payés et qui maltraitent les gens... Je les dénonce constamment, et c'est un plaisir», devenant rapidement viral sur les réseaux sociaux.

Jusqu'à présent, Vin Diesel n'a pas répondu aux commentaires initiaux, ni aux excuses.