Lena Dunham : l'actrice abandonne son rôle dans sa série «Too Much» après avoir été victime de critiques sur son corps

Créatrice de la série à succès «Girls», Lena Dunham a annoncé ne pas avoir l'intention de revenir à l'écran, notamment dans son prochain feuilleton «Too Much», en raison des commentaires négatifs sur son physique.

Une décision difficile. Lena Dunham, connue pour sa série «Girls», a révélé, dans un portrait publié dans The New Yorker ce mardi 9 juillet, qu'elle ne poursuivra pas sa carrière d'actrice dans ses prochains projets télévisuels. Y compris la série semi-autobiographique «Too Much», en raison des critiques dont elle a été victime.

«À ce stade de ma vie, je n’étais pas prête à revivre une expérience comme celle que j’avais vécue avec «Girls». Physiquement, je n’étais tout simplement pas prête à subir une nouvelle dissection de mon corps», a déclaré la comédienne.

the cast of lena dunham’s upcoming rom com series ‘too much’ has been rounded out being led by megan stalter and will sharpe pic.twitter.com/qOfdmhh6zh — rom com archive (@romcomarchive) March 2, 2024

Prévue pour une diffusion en 2025 sur Netflix, la série «Too Much» raconte l'histoire d'une femme américaine dans la trentaine qui déménage à Londres et tombe amoureuse d'un musicien britannique. Une intrigue semblable à la vie de Lena Dunham, native de New York, qui vit à présent à Londres avec son mari, le musicien Luis Felber.

«Avant, je pensais que pour gagner, il fallait juste continuer à travailler sans se soucier de ce que les autres pensent. J’avais oublié que gagner, c’est simplement se protéger et faire ce qu’il faut pour continuer à travailler. Ce qui me donne un sentiment de puissance, c'est de réaliser mon travail. C'est la seule chose que je veux faire», a-t-elle expliqué.

La réalisatrice fait l'impasse sur le film «Polly Pocket»

Finalement, l'actrice a confié le rôle principal du feuilleton à Megan Stalter, en confiant que «ce fut un choix difficile, non pas de choisir Meg – parce que je savais que je la voulais – mais de l’admettre à moi-même». «Elle est incroyable, je pense que les gens vont être époustouflés. On sait à quel point elle est drôle. Mais quand elle entre dans une scène dramatique, on se dit : 'Oh, on a un peu de Meryl Streep entre les mains !'», s’est-elle exclamée.

«Je me suis beaucoup demandé : qu’est-ce qui permet aux femmes d’être compliquées à la télévision et d’être quand même acceptées, vues et comprises ? Il y a une ouverture dans la présence de Meg qui, je pense, va très loin. Elle a tout le contraire d’un visage de peste qui se repose. Elle a un visage d’ange qui se repose», a poursuivi la star.

En plus de s'éloigner du petit écran, Lena Dunham a dévoilé son retrait du film «Polly Pocket», officiellement annoncé en juillet 2023 après le succès de «Barbie», bien qu'elle ait «écrit un scénario» et «travaillé dessus pendant trois ans», notant que d’autres personnes pourraient incarner le rôle principal à sa place.