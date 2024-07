«Notre mère était une force avec laquelle il fallait compter» : Jon Bon Jovi rend hommage à sa mère Carol Bongiovi, décédée à l'âge de 83 ans

Carol Bongiovi, la mère du leader du groupe Bon Jovi, est décédée ce mardi 9 juillet, à l'âge de 83 ans.

Une famille en deuil. La mère du chanteur de rock Jon Bon Jovi, Carol Bongiovi, est décédée le mardi 9 juillet, trois jours avant son 84e anniversaire, dans le New Jersey aux États-Unis, a annoncé l'artiste au site américain People.

«Notre mère était une force avec laquelle il fallait compter, son esprit et son attitude positive ont façonné notre famille. Elle nous manquera énormément» a déclaré Bon Jovi, au nom de la famille, dans un communiqué.

Just woke up to the heartbreaking news that Carol Bongiovi, Jon Bon Jovi's mum, has passed away.





My thoughts go out to the family at this sad time. pic.twitter.com/V3q80i8IGY

— BonJoviTalk (@BonJoviTalk) July 10, 2024