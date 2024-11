«On dirait un visage de clown» : Martin Scorsese commente avec humour le tutoriel maquillage de sa fille Francesca sur TikTok

On ne pensait pas le voir faire le buzz sur TikTok. Le réalisateur Martin Scorsese a rendu les internautes hilares en commentant un tutoriel maquillage de sa fille posté sur la plate-forme chinoise.

Un «infiltré» sur TikTok. Si Martin Scorsese a l'habitude de donner de la voix derrière une caméra, on ne le connaissait pas si drôle derrière les vidéos de sa fille Francesca. Le réalisateur de «Taxi Driver» a commenté les étapes d'un tutoriel maquillage de sa cadette, et le résultat est hilarant.

«On dirait un visage de clown»

Sur la dernière vidéo du compte TikTok de Francesca Scorsese, celle issue de la Gen Z a mis son papa cinéphile à l'épreuve, non pas pour discuter 7ème art, mais pour décortiquer les étapes de sa routine maquillage. Et visiblement, Martin Scorsese est plus à l'aise avec les plateaux de tournage qu'avec les crèmes anti-âge. Dès le début de la vidéo intitulée «Get ready with me» («Prépare-toi avec moi» en français), le multi-oscarisé donne le ton. «Elle se peint le visage», commente t-il au moment où Francesca applique son correcteur de teint.

Et la franchise sicilienne de Martin Scorsese continue de faire des ravages au moment où sa fille étale son fond de teint. «On dirait un visage de clown. Et elle tapote. Elle tapote beaucoup», ajoute-t-il. Mais le cinéaste de 81 ans n'est pas au bout de ses peines, puisqu'au moment où Francesca vient à utiliser son recourbe-cils, celui-ci s'exclame : «Oh mon Dieu, elle est en train de s'arracher l'œil ! Oh mon Dieu, arrêtez ça». Lorsque le moment est venu de s'appliquer du gloss, le réalisateur de «Casino» tente un coup de poker. «Alors ça on ne me la fait pas, c'est du vernis à ongles», commente l'octogénaire, quelque peu à côté de la plaque.

Martin Scorsese, régulièrement testé par sa fille

Ce n'est pas la première fois que l'on peut aperçevoir celui qui a dirigé Leonardo di Caprio sur le compte TikTok de sa fille Francesca. Après lui avoir fait deviner l'utilité d'un beauty blender, cette éponge à maquillage en forme de goutte, ou d'une coupe menstruelle, Martin Scorsese avait rendu hilares les internautes en essayant de décrypter les acronymes utilisés par la Gen Z.

Martin Scorsese guesses acronyms in new TikTok with daughter Francesca. pic.twitter.com/xY6fRDYiW1 — Cinema Solace (@SolaceCinema) October 23, 2024

Dans une vidéo en deux parties qui ont cumulées plus de deux millions de vues, «FOMO» («Fear of missing out», la peur de rater quelque chose) devenait alors «Fear of modus operandi», et «GOAT» («Greatest of all times», le meilleur de tous les temps) signifiait «Great or another time» («Bon ou un autre jour» en français).

Celui qui se rêvait prêtre dans sa jeunesse prêche-t-il désormais pour la paroisse des réseaux sociaux ? Nul doute qu'en tout cas, Martin Scorsese sait divertir les foules, sur le grand comme le petit écran.