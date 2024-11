John Krasinski est «l'homme le plus sexy du monde en 2024», selon People

L’acteur et réalisateur John Krasinski, connu pour son rôle dans «The Office», est «l'homme le plus sexy du monde en 2024», selon le magazine People. «Je pense que cela va me faire faire plus de tâches ménagères», plaisante-t-il.

Chaque année, le magazine fait monter le suspense avant son annonce. La désignation est enfin tombée. C’est l’acteur John Krasinski qui a été désigné «l’homme le plus sexy du monde en 2024», selon People.

Connu notamment pour son rôle de Jim Halpert dans la série à succès «The Office» pendant neuf ans, en tant que Jack Ryan pendant quatre saisons dans la série populaire de Prime Video, mais aussi pour avoir coécrit, réalisé et joué au côté de son épouse Emily Blunt dans le thriller «A Quiet Place» en 2018, ou encore pour avoir mis en scène le réussi «IF» sorti cette année, John Krasinski ne savait pas vraiment quoi penser lorsqu'il a appris qu'il allait être couronné «l'homme le plus sexy du monde en 2024» par People.

«En fait, j'ai eu un trou de mémoire immédiat. Aucune pensée», confie-t-il au magazine cette semaine. «À part peut-être qu'on me fait des blagues. Ce n'est pas comme ça que je me réveille en me disant : "Est-ce le jour où on me demandera d'être l'homme le plus sexy du monde ?" Et pourtant, c'est le jour où vous l'avez fait. Vous avez vraiment placé la barre plus haut pour moi.»

Un homme heureux

Emily Blunt, 41 ans, et leurs filles Hazel, 10 ans, et Violet, 8 ans vont «adorer», a-t-il dit, ajoutant que sa compagne était même «très heureuse» lorsqu'elle a appris la grande nouvelle : «J'ai ressenti beaucoup de joie en le lui annonçant.»





L'actrice a même plaisanté en disant qu'elle tapisserait leur maison avec la couverture si son mari recevait la couronne. « Mes enfants vont adorer ça, ce ne sera pas bizarre du tout.», a-t-il ajouté.

John Krasinski est comblé par sa vie de famille à Brooklyn. «C'est une chose magnifique : quand on est marié à quelqu'un, on apprend, on change et on évolue constamment », dit-il. «Et j'ai tellement de chance de vivre tout ça avec elle (Emily Bunt).» Ce nouveau titre ne changera rien à la situation : «Je pense que cela va me faire faire plus de tâches ménagères », a plaisanté l’acteur. «Quand ce titre sortira, elle dira : "Bon, ça veut dire que tu vas vraiment gagner ta vie ici à la maison."»