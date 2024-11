Les maisons de Travis Kelce et son coéquipier Patrick Mahomes ont été cambriolées à seulement 48 heures d'intervalle

Le compagnon de Taylor Swift, Travis Kelce, ainsi que son coéquipier Patrick Mahomes, ont été victimes de cambriolages pendant qu’ils affrontaient l’équipe de football américain de la Nouvelle-Orléans.

Plus de peur que de mal. Les maisons de Travis Kelce et Patrick Mahomes, stars de l'équipe de football américain des Chiefs de Kansas City, ont été cambriolées le mois dernier à 48 heures d'intervalle, a rapporté TMZ.

La police du comté de Cass est intervenue sur la propriété de Patrick Mahomes à Belton, Missouri, à 00h08 le 6 octobre, après une alerte pour un cambriolage. Le rapport indique qu'aucun signe d'effraction n'a été constaté.

Quelques heures plus tard, le 7 octobre, la propriété de Travis Kelce à Leawood a également été cambriolée à 19h33. Cependant, la police n'a été appelée qu'à 1h36 le lendemain matin, constatant le vol de 20.000 dollars et une porte arrière endommagée.

Le contenu exact des objets volés demeure inconnu, mais une enquête est en cours. Les autorités envisagent la possibilité que ces cambriolages fassent partie d'une série de crimes dans la région.

On ignore si l'effraction au domicile de Patrick Mahomes, où il vit avec sa femme enceinte Brittany Mahomes et leurs deux enfants, Sterling, 3 ans, et Bronze, 1 an, a eu lieu alors que quelqu'un était présent.

Quant à Travis Kelce et sa compagne Taylor Swift, ils étaient à l'abri lors du cambriolage de la maison de l'athlète, ayant passé la nuit dans un hôtel du centre-ville de Kansas City.