Anne Hathaway et son fils ont failli se faire percuter par un joueur lors d'un match de basket NBA (VIDEO)

Plus de peur que de mal. Anne Hathaway et son fils Jack ont ​​vécu une belle frayeur alors qu'ils assistaient à un match de basket au Madison Square Garden, lorsqu'un joueur a failli les heurter violemment.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la comédienne et son enfant de cinq ans, venus assister, au premier rang, au match entre les New York Knicks et les Chicago Bulls. Pendant l'action, Ogugua «OG» Anunoby a perdu le contrôle du ballon et, en essayant de le rattraper, est entrée en collision avec une barrière, manquant de peu de tomber sur eux. Le pop-corn de Jack a volé dans les airs, mais heureusement, ils sont tous deux restés indemnes.

OG Anunoby almost crashed into Anne Hathaway sitting courtside pic.twitter.com/730en82OrM — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2024

«Anunoby fait peur à ceux qui sont sur le bord du terrain», a déclaré l'un des commentateurs du match en riant, tandis que son collègue a ajouté : «Le petit garçon était hypnotisé. Il ne pouvait plus bouger». Les caméras ont alors montré Anne Hathaway réconfortant son fils en lui frottant doucement le dos. «Il n'est pas content que le pop-corn soit renversé, c'est sûr», a déclaré le commentateur à propos de Jack.

Cette sortie au match de basket constitue une rare apparition publique de l'actrice oscarisée avec ses enfants, qu'elle protège habituellement de l'attention médiatique. Anne Hathaway et son mari, Adam Shulman, mariés depuis 2012, ont deux fils : Jonathan, né en 2016, et Jack, qui a agrandi la famille trois ans plus tard, en 2019.

En juillet, la star avait déjà partagé un moment spécial avec son fils aîné en l'emmenant à un concert de Taylor Swift en Allemagne. Depuis la section VIP, l'actrice a échangé des bracelets d'amitié avec d'autres fans, et Jonathan a même distribué des sacs de friandises et des bouteilles d'eau aux spectateurs proches.