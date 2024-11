«C'est le baiser de la mort» : Denzel Washington révèle que son baiser homosexuel a été coupé au montage dans «Gladiator II»

Denzel Washington a dévoilé que la scène où il embrassait un autre homme dans «Gladiator II» avait été supprimée.

Lors d'une interview pour promouvoir «Gladiator II», dans lequel il incarne le redoutable négociant Macrinus, Denzel Washington s'est laissé aller à quelques confidences sur les coulisses du film de Ridley Scott. Le comédien a notamment révélé à Gayety qu'une scène où il échangeait un baiser avec un autre homme avait été coupée au montage.

«J'ai embrassé un homme dans le film, mais ils ont retiré cette scène. Je suppose qu'ils ne sont pas prêts pour ça», a expliqué l'acteur. Il a ajouté qu'il a tué le personnage «environ cinq minutes plus tard». «Hé, il faut garder une longueur d'avance. C'est «Gladiator». C'est le baiser de la mort», a-t-il plaisanté.

Ce baiser n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été supprimé : Paul Mescal a également raconté qu'une scène improvisée, dans laquelle il embrasse Pedro Pascal sur le front, avait été retirée du film. «Je l'ai fait dans l'une des prises, puis nous avons envoyé les messages radio à Ridley, et je lui ai dit : "Ridley, baiser sur le front, ça t'a plu ? Oui ou non ?"», a-t-il raconté à Entertainment Weekly. La réponse du réalisateur n'a pas tardé : «Il y a eu un silence radio pendant une seconde. Sa radio a grésillé et [Ridley] a dit : "J'ai bien peur que oui"».