«C'était très surréaliste» : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont surpris Margot Robbie écoutant la musique de «Titanic» pour réussir à pleurer lors d'un tournage

Sorti en 2013, le film «Le Loup de Wall Street» contient de nombreuses scènes émouvantes, nécessitant parfois que Margot Robbie pleure intensément. Pour ce faire, l'actrice a avoué qu'elle avait l'habitude d'écouter la bande originale de «Titanic».

Margot Robbie aime écouter la bande originale de «Titanic» pour pouvoir pleurer avant de tourner une scène émotive, mais elle n'aurait jamais pensé que Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en seraient témoins un jour, comme elle l'a révélé lors d'un épisode à venir du podcast «Talking Pictures : A Movie Memories Podcast», diffusé le 26 novembre.

« Il suffit que j'entende la musique de «Titanic» pour commencer à pleurer. Je l'utilise donc souvent sur le plateau quand j'ai besoin de pleurer pour une scène », a confié la comédienne, qui s'est souvenue que son rituel a conduit à une expérience mémorable avec les stars du célèbre film.

« Pendant le tournage du «Loup de Wall Street», il y avait une grande scène de folie juste après la demande de divorce de mon personnage. Ce jour-là, Kate Winslet était venue voir Leo [DiCaprio] sur le plateau», a-t-elle raconté. « J'étais dans la pièce d'à côté, concentrée et écoutant la musique de «Titanic» pour rester triste, quand j'ai aperçu Kate et Leo passer devant moi. C'était complètement surréaliste », a ajouté la star.

Un projet imminent

Les acteurs avaient marqué les esprits en 1997 dans l'épopée romantique de James Cameron, qui a remporté 11 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure chanson originale pour «My Heart Will Go On» de Céline Dion. Près de deux décennies plus tard, Margot Robbie partageait l'affiche du «Loup de Wall Street» avec Leonardo DiCaprio, interprétant Naomi Lapaglia dans la comédie noire de Martin Scorsese en 2013, qui a propulsé sa carrière. Elle est depuis devenue l'une des actrices phares de blockbusters comme «Suicide Squad» et «Barbie».