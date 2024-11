«On croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres» : un acteur de la série culte «La fête à la maison» annonce être atteint d'un cancer de stade 3

Dave Coulier, alias Joey dans la célèbre sitcom des années 1980 «La Fête à la Maison», annonce souffrir d’un lymphome non hodgkinien de stade 3.

Après James Van Der Beek, star de la série culte «Dawson» qui a récemment annoncé être atteint d’un cancer, une autre figure du petit écran, Dave Coulier, star de la sitcom des années 1980/1990 «La Fête à la Maison», révèle qu’on lui «a diagnostiqué, il y a cinq semaines, un lymphome non hodgkinien» (un type de cancer du sang qui prend naissance dans le système lymphatique, ndlr) de stade 3.

L’acteur a confié que le diagnostic a été «un choc (...), J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. On croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres», a-t-il dit sur le plateau de l’émission Today et dans une interview avec People.

Il a expliqué qu’il avait remarqué un gonflement de ses ganglions lymphatiques mais d’abord pensé qu’il était lié à une infection ORL qu'il avait combattue en octobre. Lorsque ce gonflement a commencé à atteindre la taille d'une balle de golf, il s'est décidé à consulter un médecin.

«Trois jours plus tard, mes médecins m'ont rappelé et m'ont dit : ‘Nous aurions aimé avoir de meilleures nouvelles pour vous, mais vous avez un lymphome non hodgkinien, appelé lymphome B, et il est très agressif’, a-t-il déclaré. «Je suis passé d'un petit rhume à un cancer, et c'était assez bouleversant... Ce fut un parcours en montagnes russes très rapides.»

Dave Coulier a confié que sa compagne Melissa avait joué un rôle déterminant dans son processus de traitement. «Quand je lui ai dit, elle pensait que je blaguais». Mais une fois le choc assimilé, elle «a organisé (sa) vie entière, des repas aux rendez-vous chez le médecin en passant par les médicaments.» Il a déclaré qu'elle et un groupe d'amis «avaient réfléchi ensemble» et établi «un plan très précis sur la façon dont ils allaient traiter ce problème».

L’acteur précise qu’un test de moelle osseuse s’est révélé négatif pour le cancer par la suite, ce qui a, en cas de bonne réponse au traitement, considérablement «augmenté» ses chances de guérison : «elles sont passées de faibles à 90%», a-t-il confié.

Le soutien de John Stamos

John Stamos fait preuve d'un amour fraternel envers sa co-star de «La Fête à la Maison». Après que Dave Coulier a révélé qu'on lui avait diagnostiqué une forme de cancer «très agressive», il s'est rendu sur Instagram pour faire une déclaration publique de son dévouement envers son ami. «Mon frère depuis le premier jour. Je t'aime et je serai à tes côtés à travers tout cela», a-t-il écrit en légende d’une série de photos d’eux prises au fil des ans.

John Stamos et Coulier sont amis depuis de nombreuses années. John Stamos avait notamment célébré le 64e anniversaire de Coulier sur Instagram en septembre dernier, le qualifiant de «cadeau dans sa vie» et promettant de «l'aimer toujours».

Il ont joué ensemble dans «La Fête à la Maison» pendant neuf ans et ont fait des apparitions dans la suite, «La Fête à la maison : 20 Ans après» (dont les cinq saisons ont été diffusées sur Netflix de 2016 à 2020). Ils incarnaient Jesse Katsopolis et Joey Gladstone, le demi-frère et meilleur ami d'enfance du patriarche de la famille Tanner, Danny (Bob Saget, décédé en 2022).