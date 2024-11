«Je me disais que je pouvais être plus grand» : Dwayne Johnson a changé d'agents lorsque ces derniers ont douté de sa capacité à surpasser Will Smith et George Clooney

Après avoir entamé sa carrière d'acteur en 2002, Dwayne Johnson s'est orienté vers des films familiaux, où il a connu un franc succès. Cependant, l'acteur nourrissait des ambitions bien plus grandes, au grand regret de ses agents.

Dans une interview pour GQ, Dwayne Johnson a confirmé avoir changé d'agents après les doutes émis par ses représentants de l'époque, sur son potentiel à atteindre la renommée de stars comme George Clooney ou Will Smith.

Comme le rapporte le média, «Il a étudié le milieu et noté qui était au sommet. Puis, malgré des revers, il a déclaré à ses agents qu'il visait une carrière comme celle de George Clooney ou Will Smith – voire plus grande et meilleure. Lorsque ses agents ont semblé sceptiques quant à ce projet, il a trouvé de nouveaux agents». Toutefois, le comédien a semblé partagé entre fierté et embarras, en repensant à son ambition.

«C'était l'idée à l'époque. Je me disais que je pouvais être plus grand et je le dis avec respect. Mais aussi peut-être faire les choses différemment, parce qu'il n'y a pas de modèle, j'ai l'impression, pour un gars comme moi, qui me ressemble. Mais j'ai l'impression maintenant, en regardant ma carrière... Plus grand que Will, plus grand que George ? Je pense que la déclaration est simplement : différente», a-t-il expliqué.

Une carrière prolifique

Dwayne Johnson, devenu célèbre en tant que catcheur, a fait ses débuts au cinéma dans «Le Retour de la maman» au côté de Brendan Fraser. Cependant, grâce à des succès comme «Jumanji : Bienvenue dans la jungle» et «Fast & Furious 7», il est désormais l'un des acteurs les plus plébiscités et rentables d'Hollywood.

Lawrence Kasdan, scénariste de «Star Wars» et «Indiana Jones», a même estimé que le comédien est sans doute aujourd'hui l'acteur le plus difficile à remplacer à Hollywood. «Il n'y a pas d'autre personne à qui s'adresser, vraiment. Les gens le font, évidemment, mais ce n'est plus la même chose si ce n'est pas lui», a-t-il confié, tandis qu'Alan Bergman, le co-président de Disney, l'a qualifié d'«unique en son genre».

Son prochain film d'action, «Red One», dans lequel Dwayne Johnson joue aux côtés de J.K. Simmons et Chris Evans, suit les conséquences de l'enlèvement d'un Père Noël surentraîné.