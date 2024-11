«Je suis privilégiée» : Eva Longoria révèle qu'elle a déménagé hors des États-Unis «dystopiques»

Pour Eva Longoria, les Etats-Unis sont devenus aussi cauchemardesques que dans une «dystopie». L'actrice de «Desperate Housewives» estime avoir de «la chance» d'avoir pu déménager avec sa famille dans un autre pays.

Eva Longoria ne vit plus aux États-Unis. Dans une récente interview avec Marie Claire, l'actrice de «Desperate Housewives», âgée de 49 ans, a partagé ses réflexions sur la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, et a révélé qu'elle et sa famille avaient quitté le pays.

«Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'il ait gagné», a-t-elle déclaré à propos de la victoire de Donald Trump, «c'est qu'un criminel condamné qui crache tant de haine puisse occuper la plus haute fonction.»

«J’ai passé toute ma vie d’adulte ici (aux Etats-Unis, ndlr)», a ensuite confié l’ancienne compagne de Tony Parker, au moment d'aborder sa décision de partir vivre à l'étranger. «Mais même avant [la pandémie], les choses changeaient. L’ambiance était différente. Et puis le Covid-19 est arrivé, et il a tout fait basculer. Que ce soit pour les personnes à la rue ou les impôts, je ne veux pas m’en prendre à la Californie – j’ai juste l’impression que ce chapitre de ma vie est terminé maintenant.»

Eva Longoria, qui est mère d'un petit garçon prénommé Santiago, âgé de 6 ans, fruit de ses amours avec le magnat des médias José Bastón, 57 ans, partage désormais son temps entre le Mexique et l'Espagne.

L'actrice a ajouté s'estimer «privilégiée» de pouvoir quitter les États-Unis. «Je peux m’échapper et aller quelque part», a-t-elle déclaré. «La plupart des Américains n’ont pas cette chance. Ils vont se retrouver coincés dans ce pays dystopique, et mon anxiété et ma tristesse sont pour eux.»