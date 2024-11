Ryan Reynolds fait le bonheur d'un enfant de 9 ans atteint d'un cancer et fan de Deadpool

Ryan Reynolds, star de la franchise Deadpool, a répondu à l’appel d’une association afin de réaliser le rêve d’un garçon de 9 ans, atteint d’un cancer des os.

Ryan Reynolds a le cœur sur la main. L’acteur de 48 ans s’est entretenu à l’occasion d’un appel vidéo avec un jeune fan de Deadpool, atteint d’un cancer des os. Alors qu’il y a quinze jours l’association Miles for Men a lancé un appel afin de permettre à Riley, jeune garçon de 9 ans, de réaliser son rêve et de rencontrer la star, Ryan Reynolds a répondu à leur demande.

C’est ce qu’a révélé la station de radio local BBC Tees, dévoilant des images de l’échange chaleureux entre le petit garçon et l’interprète de Deadpool, touché par l’histoire du jeune Riley, amputé d’une jambe après avoir été diagnostiqué d’un cancer des os en 2023, et dont la maladie s’est propagée cette année.

Un échange auquel s’est joint son épouse Blake Lively qui, avec humour, a demandé au jeune garçon quel personnage il préférait entre Wolverine et Deadpool ? Mais plus qu’un simple appel vidéo, l’acteur a également proposé au jeune garçon d’assister à un match du club gallois de Wrexham, dont il est co-propriétaire.

Thank you, @VancityReynolds, for making Riley's #Deadpool dream come true https://t.co/SzQRcPbQTL pic.twitter.com/4EayabCyTX

— BBC Tees (@BBCTees) November 12, 2024