«Elle a des maîtres juifs» : Kanye West est poursuvi en justice par un ancien employé pour des propos antisémites concernant son ex-femme Kim Kardashian

Un ancien employé a accusé Kanye West d’avoir proféré des déclarations antisémites concernant son ex-femme Kim Kardashian dans une plainte déposée le jeudi 14 novembre.

Les plaintes s'accumulent pour Kanye West, qui est poursuivi en justice par Murphy Aficionado, chef de projet, qui l'accuse de l'avoir régulièrement soumis à des «conférences racistes» et des théories antisémites à propos de la mère de ses enfants, Kim Kardashian. Le rappeur américain aurait notamment déclaré : «Les juifs veulent ma peau. Les juifs ont eu Kim et mes enfants... Les juifs ont convaincu Kim. Elle a des maîtres juifs».

Ayant commencé à travailler pour l'artiste controversé en octobre 2022, il était responsable de la supervision de plusieurs projets de construction, mais n’aurait pas été payé durant les cinq premiers mois. De plus, le plaignant a soutenu que son ancien employeur, qui se fait désormais appeler Ye, l'aurait fait attendre à deux reprises pendant qu'il avait des relations sexuelles bruyantes dans une pièce voisine. Murphy Aficionado a finalement été licencié en juillet 2023, après avoir appris la fermeture de la «Donda Academy», l’école fondée par le rappeur.

Kanye West accusé d'agression sexuelle sous emprise chimique

Son avocat William Reed a expliqué que cette plainte vise à «forcer Ye à comprendre que ce comportement n’a pas sa place dans notre société», dénonçant «la haine et l’antisémitisme» ainsi que «total de respect pour les femmes qui l’entourent».

Marié à la star de téléréalité Kim Kardashian pendant huit ans, le couple a eu quatre enfants, North, 11 ans, Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans, et Psalm, 5 ans. Ils ont divorcé en 2022, mais leurs relations se sont considérablement détériorées au fil du temps. La femme d'affaires a même affirmé qu'elle «élève quatre enfants toute seule» lors de son passage dans le podcast «What the Winkler ?». «Ce n’est pas quelque chose dont je parle beaucoup parce que j’ai l’impression qu’il y a toujours beaucoup de jugements ou que les gens se disent toujours : "Oh, mais vous avez les moyens d’avoir des nounous et de l’aide», a-t-elle expliqué.

Le rappeur, qui a multiplié les déclarations antisémites ces dernières années, fait face à plusieurs poursuites judiciaires de la part d'anciens employés, dont une déposée en juin par son ancienne assistante, Lauren Pisciotta. Elle l’a poursuivi pour harcèlement sexuel et licenciement abusif. Sa plainte a été modifiée en octobre pour inclure des accusations de drogue et d'agression sexuelle.