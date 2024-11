Lady Gaga, Britney Spears... Plus de 1.800 objets ayant appartenu à des célébrités sont vendus aux enchères

Avis aux amateurs de pop culture : plus de 1.800 pièces rares appartenant à des célébrités sont actuellement mises aux enchères jusqu'au 17 novembre.

Cet évènement organisé par Prop Store, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'accessoires et de costumes de cinéma originaux, met particulièrement en avant les femmes influentes ayant marqué l'histoire, tant à l'écran qu'en dehors. Ainsi, des articles provenant des garde-robes d'actrices et de chanteuses primées, tels qu'Elizabeth Taylor, Jennifer Aniston, Billie Eilish ou encore Lady Gaga sont vendus aux plus offrants.

Des objets indémodables

Parmi les objets proposés se trouve la tenue en similicuir rose et blanc de Britney Spears, portée lors de sa première tournée «Baby One More Time», en 1999. Un clavier Studiologic de la chanteuse britannique Amy Winehouse, ainsi qu'une paire de bottes montantes sur mesure de Lady Gaga, portée notamment lors de ses tournées et performances spectaculaires, dont le festival Coachella en 2017, sont également mis aux enchères. Une veste portée par Billie Eilish en 2017 lors d'une séance photo avec le photographe Cameron Postforoosh est notamment estimée entre 2.000 et 4.000 euros.

.@britneyspears Baby One More Time Tour in Los Angeles, July 1999 #TBT via @90sanxiety pic.twitter.com/X1jomr5tTj — Sony Music (@sonymusic) October 17, 2019

Des objets emblématiques de la série «Sex and the City» sont également disponibles, à l'instar du répondeur que Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker, utilisait pour écouter ses messages vocaux, ainsi que le couvre-lit brodé de fleurs lavande qui ornait son appartement. Ce dernier a d'ailleurs été autographié par l'actrice elle-même.

D'autres objets iconiques, comme le casque emblématique porté par Brad Pitt dans «Troie» (2004), avec l'inscription «Brad No. 2» à l'intérieur, le costume de moto et paire de pistolets du Lara Croft d'Angelina Jolie en 2001, ou encore le billet de troisième classe de Jack Dawson, interprété par Leonardo DiCaprio, gagné lors d'une partie de poker dans «Titanic», sont proposés lors de la première journée des enchères.

Les fans de «Friends» et de «Star Wars» ont pu faire d'une pierre deux coups en se procurant le costume de princesse Leia que Rachel Green (Jennifer Aniston) portait dans la saison 3 pour surprendre Ross (David Schwimmer) dans la chambre à coucher. Le déguisement, vendu pour la première fois aux enchères, est décrit par Maegen Hensley, directrice de la gestion des actifs chez Propstore, comme «une parodie du bikini classique, mais il est parfaitement fait pour elle car il est rose vif et exactement ce que l'on pourrait penser que Rachel porterait».

Quatre jours d'enchères spectaculaires

Les admirateurs de la famille royale pourront eux mettre la main sur la réplique du maillot de bain une pièce léopard de la princesse Diana portée par Elizabeth Debicki dans la saison 5 de «The Crown». La défunte ex-épouse du roi Charles avait fait tourner les têtes dans cette pièce lors de son dernier été en 1997, dans le sud de la France, avec son dernier amant Mohamed Al-Fayed.

| Elizabeth Debicki filming The Crown! pic.twitter.com/2e14cN49X8 — best of elizabeth debicki (@archivedebicki) October 14, 2021

À l'approche de Noël, le pull-over en forme de renne porté par Mark Darcy (Colin Firth) dans le premier opus de la franchise culte «Le Journal de Bridget Jones» est également en vente.

colin firth as mark darcy in "bridget jones's diary" (2001) pic.twitter.com/Yt8DcgPs7V — colin firth thinker RIP Mark Darcy (@comfort_firth) November 13, 2024

Pour se procurer les nombreux autres articles, rendez-vous sur le site en ligne de la maison d'enchère.