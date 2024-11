«Ma vie a un sens maintenant» : Sofia Richie révèle avoir perdu 22 kg après avoir donné naissance à sa fille en mai dernier

Sofia Richie s'est confiée sur sa perte de poids, six mois après avoir donné naissance à sa fille Eloise Samantha.

Après avoir été interrogée sur la maternité lors de son passage dans le podcast «Therapuss», diffusé ce jeudi 14 novembre, Sofia Richie a révélé avoir perdu près de 22 kilos après la naissance de sa fille Eloise Samantha, en mai dernier. «Ma vie a un sens maintenant. Je n’ai jamais rien aimé autant de ma vie. Je suis obsédé par elle, elle est parfaite. Et j’ai perdu 25 kilos. C’est ce qui s’est passé», a confié la fille du célèbre chanteur Lionel Richie.

Après s'être marié avec Elliot Grainge en avril 2023 à Antibes, dans le sud de la France, le couple a accueilli ce premier enfant un peu plus d'un an plus tard. La mannequin a notamment documenté sa grossesse tous les jours afin de voir l'évolution de son corps. «Je faisais des photos de mise à jour hebdomadaires. Tous les lundis. Je pouvais, en quelque sorte, me regarder grandir. C'était mignon jusqu'à ce que ça ne le soit plus», a-t-elle confié à l'animateur, Jake Shane, qui est l’un de ses amis les plus proches.

Après avoir plaisanté sur le fait que la prise de poids continue n'était pas forcément mignonne, elle a rapidement nuancé ses propositions. «C'était magnifique. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est ce que je dis toujours à mes amis : "Oh, c'est devenu fou". Mais, j'ai toujours été forte. Tout au long du parcours, je me disais : "Je suis incroyable de pouvoir faire ça"», a-t-elle expliqué, précisant qu'elle a pris près de 27 kilos durant la grossesse.

La jeune maman a également expliqué que son bébé, bien qu'il n'ait que cinq mois, possède déjà son propre «petit baby phone», sur lequel elle reçoit des messages, mais ce sont les personnes qui l'entourent qui y répondent à sa place.