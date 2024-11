Vente des vins de Beaune : Eva Longoria, Jean Reno, Zabou, Dominic West… Une pluie de stars attendue en Bourgogne

Jean Reno, Eva Longoria ou encore Dominic West présideront, dimanche 17 novembre, l’adjudication du lot-vedette de la vente des vins des Hospices de Beaune, en Côte d’Or, rapportent les organisateurs.

Un événement caritatif et prestigieux. Eva Longoria, Jean Reno, Zabou Breitman et Dominic West assisteront, ce dimanche, à la 164e édition de la vente des vins des Hospices de Beaune, la plus ancienne enchère caritative au monde, selon l'AFP. Ensemble, ils présideront l’adjudication du lot-vedette de la vente du lot principal, la pièce de charité également appelée «pièce des présidents» (le mot ‘pièce’ désignant un fût en Bourgogne), dont le produit sera reversé à deux associations : Global Gift Foundation (GGF), association espagnole d’aide aux enfants vulnérables représentée par Eva Longoria et Jean Reno, et Médecins sans frontières (MSF), représentée par Zabou Breitman et Dominic West.

Le tonneau en question, qui sera vendu en conclusion des enchères, contiendra 228 litres du prestigieux Beaune 1er Cru «les Bressandes». L’an dernier, la «pièce des présidents» était partie pour un montant de 350.000 euros (hors frais), soit 1.215 euros la bouteille. À noter que le record de la vente a été établi en 2021 avec un montant vertigineux de 800.000 euros.

Une année peu productive

Cette année, les mauvaises récoltes provoquées par de nombreuses précipitations et les maladies ont limité les enchères à 438 pièces, hormis celle de charité, proposées à la vente, ainsi que trois feuillettes (demi-fût), contre 802 lors de l’édition précédente, dont les recettes totales avaient atteint 23,28 millions d’euros.

Créée en 1849, cette vente aux enchères est destinée à alimenter les investissements de l’hôpital public de Beaune, ainsi qu’à ces neuf EHPAD, les Hospices Civils de Beaune ne percevant aucun argent public pour la rénovation de leurs infrastructures. Fondées au XVe siècle, les Hospices gèrent un service hospitalier grâce aux dons des particuliers, majoritairement en vignes.