Beyoncé se produira à Noël lors du match de football américain Houston Texans-Baltimore Ravens

All I want for Christmas is... Beyoncé. La superstar américaine se produira lors du NFL Christmas Gameday, diffusé en direct le 25 décembre prochain. La performance aura lieu lors de la mi-temps du match, alors que les Texans de Houston accueilleront les Ravens de Baltimore.

La première interprétation des chansons de son album «Cowboy Carter»

L'interprète de «Single Ladies» se prépare à offrir aux amateurs de football américain un cadeau de Noël de taille. Lors de la mi-temps entre les Ravens et les Texans, Beyoncé interprétera pour la première fois en direct les chansons de son album «Cowboy Carter», nommé 11 fois aux Grammy Awards. Une invitée de marque qui n'a pas été choisie par hasard, puisque le match se déroulera au NRG Stadium de Houston, ville natale de la reine de la pop, fervente supportrice des Texans.

Sur le compte Instagram de la chanteuse texane, l'annonce de sa présence n'est pas passée inaperçue. Dans un post commenté par près de 20.000 personnes, Beyoncé se tient debout devant un micro, sur une voiture couverte de fleurs. Vêtue d'un chapeau de cow-boy, elle y attrape un ballon de football américain. Une nouvelle qui a réjoui les fans de l'artiste la plus nommée de l'histoire des Grammy Awards.

Beyoncé, une habituée des matchs de football

La National Football League, de plus en plus tournée vers le divertissement, semble saisir l'opportunité d'associer un événement sportif majeur à une figure culturelle de premier plan. Et Beyoncé n'est pas étrangère à la scène de la NFL. Elle avait été la tête d'affiche du Super Bowl en 2013 à la Nouvelle-Orléans, rejointe sur scène par Kelly Rowland et Michelle Williams, deux autres membres des Destiny's Child. En 2016, elle avait rejoint Coldplay et Bruno Mars sur le terrain pour l'un des show de la mi-temps les plus regardés de l'histoire, avec 115,5 millions de foyers installés devant leur téléviseur.

Bien que les détails de son spectacle lors du NFL Christmas Gameday diffusé en direct sur Netflix ne soient pas encore connus, on peut s'attendre à ce que Beyoncé soit accompagnée d'invités spéciaux qui figurent sur son album «Cowboy Carter».