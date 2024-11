«Elle a mis le doigt sur l'essentiel» : passé le silence, Paul Mescal salue les propos devenus viraux de Saoirse Ronan sur la sécurité des femmes

Après s'être muré dans le silence, l'acteur Paul Mescal a pris la parole pour saluer les propos devenus viraux de Saoirse Ronan sur le plateau du «Graham Norton Show». La comédienne avait rembarré la star de «Gladiator II» et les autres invités qui peinaient à comprendre la peur des femmes dans l'espace public.

Ave Saoirse. Le comédien star de «Gladiator II» Paul Mescal est revenu sur les propos de l'actrice Saoirse Ronan sur le plateau du «Graham Norton Show» en octobre dernier. La star de «Lady Bird» avait essayé de faire comprendre aux invités masculins ce qu'était le quotidien d'une femme en matière de sécurité dans la rue. Une salve d'applaudissements de la part du public féminin s'en était suivi, puis un long silence de la part des acteurs.

«Elle a mis le doigt sur l'essentiel»

Lors de son apparition dans l'émission de Patrick Kielty «The Late Late Show», la vedette de «Gladiator II» est pour la première fois revenue sur les propos de l'actrice americano-irlandaise, en félicitant Saoirse Ronan d'avoir mis en évidence les problèmes que pouvaient rencontrer les femmes dans l'espace public. «Dans un talk-show comme celui-ci, tout le monde ne fait que parler, mais je ne suis pas surpris que le message ait reçu autant d'attention parce qu'il est extrêmement important», a expliqué la star de «Normal People».

«Elle est souvent la personne la plus intelligente de la pièce, et je pense qu'elle a visé juste, qu'elle a mis le doigt sur l'essentiel. Et c'est aussi une bonne chose que des messages comme celui-ci gagnent du terrain. C'est le genre de conversation que nous devrions avoir au quotidien», a poursuivi Paul Mescal.

Une leçon de féminisme devenue virale

En octobre dernier, partageant le sofa avec Saoirse Ronan, Paul Mescal et Denzel Washington, Eddie Redmayne s'était retrouvé à expliquer la façon dont il a appris à faire l’usage d’un téléphone portable dans une scène de bagarre. En racontant s’être entraîné à se défendre avec son smartphone pour les besoins de la série «The Day of the Jackal», l'acteur avait déclenché les rires, dont celui de Paul Mescal. «Qui va vraiment penser à ça ? Si quelqu’un m’attaque, je ne penserai pas à utiliser mon portable», avait ajouté le comédien irlandais tout en mimant une attaque à coups de téléphone. S'en était suivi une succession de plaisanteries de la part des invités et du présentateur Patrick Kielty, sous le regard excédé de Saoirse Ronan.

L'actrice avait ensuite coupé court aux plaisanteries de ses camarades masculins, visiblement loin d'être conscients de ce que pouvait endurer une femme seule dans la rue. «C’est ce à quoi les femmes doivent toujours penser. N'est-ce pas mesdames ?», avait ajouté Saoirse Ronan. Des propos acclamés par le public féminin, mais suivis d'un silence glacial de la part des comédiens.

Suite à sa réaction devenu virale sur les réseaux sociaux, l'actrice de «Little Women» avait tenu à temporiser les réactions en précisant que Paul Mescal était l'un de ses «amis très chers» et qu'elle avait «déjà eu des conversations de ce genre avec lui et qu'il l'avait parfaitement comprise».