«Il y a des gens qui mettent 400 euros dans un parfum Vuitton ou Dior, et là c’est la même chose» : Maeva Ghennam répond aux critiques des internautes sur le prix exorbitant de son premier parfum

À l'instar des plus grands, Maeva Ghennam a lancé son tout premier parfum. Si ses fans ont été emballés lors de nombreux teasing ces dernières semaines, le prix jugé exorbitant en a refroidi plus d'un.

Et une nouvelle polémique au compteur pour Maeva Ghennam. Après avoir sorti sa marque de maquillage «Maeva Ghennam Beauty» en 2020, la star de téléréalité a annoncé la sortie de son parfum, baptisé «Rouge Rogue by Maëva Ghennam», en collaboration avec la marque Black Ants, ce dimanche 17 novembre 2024. Cependant, le prix de l’eau de parfum, fixé à 200 euros pour 75 mL, a fait grincer des dents sur les réseaux sociaux.

«ROUGE ROGUE est une fragrance audacieuse et vibrante, où la gourmandise se mêle à la sensualité, créant une expérience olfactive qui évoque passion et liberté. Présenté dans un écrin raffiné, ce parfum est conçu pour ceux qui osent et qui recherchent une signature unique, alliant fraîcheur fruitée et chaleur boisée (...) un parfum envoûtant et audacieux, pour ceux qui aiment mêler gourmandise et sophistication dans une composition exceptionnelle», peut-on notamment lire sur le site, où le parfum est en pré-commande.

Cependant, le produit a suscité l’indignation et de nombreuses moqueries sur la toile. Un internaute a notamment écrit sur X : «Elle n'a aucune légitimité dans la parfumerie et son parfum est plus cher que des grandes marques renommées dans ce monde», tandis qu'un autre a commenté : «C'est une blague ? 200 euros le parfum et elle ose dire qu'elle a pas l'argent dans le cœur. L'arnaque est plus grosse que ses fesses».

Des explications qui ne convainquent pas

En réponse aux critiques, Maeva Ghennam a justifié le prix de son parfum en le qualifiant de «parfum de niche» fabriqué en France et créé par Emna Doghri, un nez réputé. «Je sais que le prix, ça allait faire parler, je m’en doutais, je vous dis la vérité, mais ça le vaut. Quand vous achetez des parfums de niche de chez Louis Vuitton, de chez Dior, vous les payez 400 euros. Un parfum de niche, ça coûte plus cher qu’un parfum normal qui coûte 120 euros chez Sephora parce que c’est un parfum qui tient mieux, c’est un parfum de luxe», a-t-elle confié sur Instagram.

L'ancienne participante des «Marseillais» a poursuivi en indiquant qu'elle avait essayé de proposer un parfum le moins cher possible, mais «le coût de fabrication, le packaging, tout ça, ça a un prix». «Il y a des gens qui mettent 400 euros dans un parfum Vuitton ou Dior, et là c’est la même chose, c’est la même gamme. J’aurais pu faire un parfum moins cher, mais un parfum lambda, pas un parfum de niche et on l’aurait vendu moins cher mais j’ai voulu faire un parfum de niche», a-t-elle conclu.

Cependant, certains internautes ont souligné la prétention de se comparer à des marques de luxe internationales, tandis que d'autres ont l'impression qu'il était difficile de justifier un prix aussi élevé pour un produit qui ne peut pas être testé en magasin. En outre, plusieurs personnes ont pointé du doigt cette justification, rappelant que son public cible, principalement constitué de jeunes adolescents, n'a pas les moyens de se permettre un parfum à ce prix.