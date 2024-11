«Je te demande de m'ignorer» : Robbie Williams règle ses comptes après les accusations de l'ancien manager de Take That concernant sa toxicomanie

Robbie Williams a répondu à son ancien manager du groupe Take That, Nigel Martin-Smith, qui l'a accusé d'exagérer ses difficultés avec la toxicomanie.

Une réponse cinglante. Dans les deux premiers épisodes du documentaire «Boybands Forever», retraçant l'histoire de plusieurs boys bands britanniques, Robbie Williams a évoqué ses débuts de toxicomane lorsqu'il faisait partie du groupe de pop Take That. Cependant, ses déclarations n'ont pas fait l'unanimité, notamment auprès de Nigel Martin-Smith, ancien manager de la formation à succès, qui a affirmé dans le même programme que son ancien poulain était «intelligent et assez malin» pour imputer sa consommation de drogue à ce groupe, «où il ne pouvait pas avoir de petite amie ou ne pouvait pas sortir».

«Permettez-moi de répondre à votre affirmation. Ma consommation de drogue n'a jamais été de votre faute. Ma réaction au monde tordu qui m'entourait n'appartient qu'à moi. Ma méthode d'automédication est et sera un aspect que je surveillerai et gérerai tout au long de ma vie. Cela fait partie de ma constitution et j'aurais eu la même maladie si j'avais été chauffeur de taxi. J'y suis arrivé plus rapidement parce que j'avais les moyens financiers, tout en essayant en vain de contrer les turbulences de la machine à laver matricielle de la célébrité pop», a-t-il écrit dans un long message sur Instagram, dimanche 17 novembre.

Le chanteur a souligné que les groupes suivaient souvent un schéma similaire, déclarant : «Des garçons rejoignent un boys band. Le groupe devient énorme. Les garçons tombent malades. Certains ont de la chance grâce à une série d'auto-examens et d'aide pour surmonter leur expérience. D'autres ne parviennent jamais à démêler l'écheveau du passé. Je ne briserai l'anonymat de personne en partageant avec vous les effets secondaires de la dysphorie (tristesse, anxiété, Ndlr) d'un groupe de garçons qui ne concernent que nous, les garçons». Il a ensuite énuméré les conséquences de la célébrité sur chacun des membres de son ancien groupe, dont des pensées suicidaires, des addictions ou encore de la boulimie.

Un appel lancé lors de la mort de Liam Payne

S'adressant directement à son ancien mentor, qui a confié que c'était un «petit c*n» à l'époque, il a ajouté : «Je vous rappellerai également que la personne qui se comporte comme un "petit c*n" avait 16 ans lorsqu'elle a rejoint le groupe et 21 ans lorsqu'elle l'a quitté. C'est la dernière fois que je t'ai vu. J’espère que j’aurai plus de grâce et de compréhension si l’un de mes quatre enfants, à un âge aussi vulnérable, se comporte de la même manière».

La pop star a également exhorté Nigel Martin-Smith à assumer la responsabilité de certaines des difficultés rencontrées par Take That en coulisses, affirmant : «Tout le monde comprendra et appréciera ce niveau d’introspection. Il n’y a rien de mal à admettre ses défauts. Personne ne va vous poursuivre pour ne pas avoir su ou compris les effets psychologiques que tout cela avait sur tout le monde».

«C'est vrai Nigel, je t'aime, mais malheureusement, il est également vrai que je ne t'aime pas. Je commence à découvrir que les deux ne s'excluent pas mutuellement. Nous n'avons pas été dans la même pièce depuis 1995, je crois ? Mais dans le cas improbable où nous le serions un jour, je vous demanderai de m'ignorer, c'est pour le mieux», a conclu l'artiste britannique, exhortant ses fans à lui envoyer uniquement de la «positivité et de l'amour», malgré leurs différends.

Dans son hommage à Liam Payne, chanteur des One Direction, décédé le 16 octobre à seulement 31 ans, Robbie Williams avait notamment plaidé pour une approche différente de la gestion de la célébrité, tout en évoquant le mal-être qui le poursuit depuis ses années au sein de Take That.