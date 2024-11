«Ce n'est pas vrai» : Nicole Kidman révèle enfin l'histoire vraie de sa photo d'elle semblant célébrer son divorce avec Tom Cruise

Le même viral montrant Nicole Kidman semblant célébrer son divorce avec Tom Cruise est en réalité complètement faux, comme l'actrice l'a expliqué lors d'une interview.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine britannique GQ, Nicole Kidman est revenue sur la célèbre photo datant de 2001, immortalisée peu après l'officialisation de son divorce avec Tom Cruise. Sur ce cliché devenu culte, on la voit marcher dans la rue, les bras levés dans une attitude qui semble presque triomphante.

live every day like you're 2001 nicole kidman leaving her lawyer's office after divorcing tom cruise pic.twitter.com/L2knENS4d4

Interrogée sur la véracité des rumeurs affirmant que l'image avait été prise juste après la dissolution de son premier mariage, l'actrice a éclaté de rire avant de rectifier : «Ce n'est pas vrai, ça vient d'un film. Je connais cette image». Cependant, elle n'a pas cité le film en question. Ce mème a notamment refait surface en septembre dernier lorsque Jenna Dewan l'a partagé sur Instagram, après la finalisation de son divorce houleux avec son ex-mari Channing Tatum.

Nicole Kidman et Tom Cruise s'étaient mariés en 1990 après leur rencontre sur le tournage de «Jours de Tonnerre», un film autour de l'univers des courses automobiles. Pendant leur union, ils ont adopté deux enfants : Bella et Connor. Après douze ans de mariage, ils avaient décidé de se séparer en 2001, invoquant des «différences irréconciliables». Des rumeurs avaient alors circulé selon lesquelles la raison de leur rupture aurait été le refus de l'actrice d'adhérer à l'Église de Scientologie, dont Tom Cruise est un membre influent.

Mariée au chanteur country Keith Urban depuis 2005, la comédienne a également fait allusion à un autre moment viral : le GIF où elle applaudit de manière étrange, en utilisant uniquement les paumes de ses mains, lors des Oscars 2017. «J'ai aussi vu celui où j'applaudis ainsi», a-t-elle dit en imitant le mouvement. «Je portais une bague très lourde et empruntée, et c'était vraiment douloureux, et je craignais d'abîmer le bijou. Ha ! Il y a toujours quelque chose derrière les images qui circulent, n'est-ce pas ?», a-t-elle ajouté.

When you just got your nails done, the nails are still wet, but you gotta clap for somebody... #NicoleKidman #Oscars pic.twitter.com/fYjTXzETeO

