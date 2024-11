«Je regrette d'avoir dit ça» : Rebecca Hall revient sur ses propos concernant Woody Allen

Dans un entretien avec le site britannique The Guardian, Rebecca Hall a confié avoir des regrets concernant ses déclarations concernant Woody Allen en 2018 et les accusations d’agression sexuelle qui visaient le réalisateur à l’époque.

Les choses évoluent. Rebecca Hall a profité d’une interview avec le site britannique The Guardian pour révéler qu’elle regrettait d’avoir affirmé en 2018 qu’elle était «profondément désolée» d’avoir travaillé avec Woody Allen pour le film «Un jour de pluie à New York», faisant don de son salaire à Time’s Up, le mouvement contre le harcèlement sexuel lancé en janvier de la même année par plusieurs personnalités d’Hollywood.

«J'ai du mal avec ça. Cela ne me ressemble pas vraiment de faire une déclaration publique sur quoi que ce soit», lance-t-elle. «Je fais des choses, c’est comme ça que je suis engagée. Je ne me considère pas comme une comédienne-activiste, je ne suis pas cette personne. Et je regrette un peu d’avoir fait cette déclaration, car je ne pense pas que ce soit la responsabilité des acteurs de s’exprimer sur ces situations», ajoute la comédienne de 42 ans.

Une opportunité professionnelle

Nominée pour le Golden Globes de la meilleure actrice en 2008 pour son rôle dans «Vicky Christina Barcelona» de Woody Allen, Rebecca Hall rappelle le contexte particulier de sa prise de position, à un moment où l’affaire Harvey Weinstein bat son plein, et au Dylan Farrow vient d’accuser son père d’agression sexuelle. «À cet instant, le plus important est de croire les femmes. Bien sûr qu’il va y avoir des complications et des nuances dans ces histoires, mais nous rééquilibrions le rapport de force. Donc j’ai eu le sentiment que je devais prendre une position radicale», précise-t-elle.

Rebecca Hall regrette que sa déclaration soit venue alimenter la polémique. «Je suis juste devenue une énième personne dénonçant Woody Allen et qui déclarait regretter d’avoir travaillé avec lui, ce qui n’était pas mon propos en réalité. Je ne regrette pas d’avoir travaillé avec lui. Il m’a offert une formidable opportunité professionnelle et il s'est montré cordial avec moi», dit-elle.

Si la comédienne confirme ne plus avoir de contact avec le réalisateur, elle affirme qu’aujourd’hui, son attitude serait totalement différente de ce qu’elle a été. «Je ne dirais rien – ma fonction est d’être une artiste. Cela ne sert à rien de faire une déclaration. Je ne pense que cela fasse de moi une personne apathique ou non-engagée. Je fais juste mon métier», conclue-t-elle.