Katy Perry et John Mayer se retrouvent près de 10 ans après leur rupture

En couple pendant trois ans, Katy Perry et John Mayer se sont retrouvés à Los Angeles, lors d'une représentation de Sabrina Carpenter à Los Angeles (États-Unis).

Près d'une décennie après leur rupture tumultueuse, Katy Perry et John Mayer ont été aperçus ensemble lors du concert de Sabrina Carpenter au Kia Forum à Los Angeles (États-unis), le 17 novembre. Dans une vidéo partagée sur Instagram par DeuxMoi, les exs étaient assis l'un devant l'autre dans les gradins, échangeant quelques mots alors qu'ils attendaient le début du spectacle. La chanteuse de «Dark Horse» était notamment accompagnée de sa fille de 4 ans, Daisy, qu'elle partage avec son fiancé Orlando Bloom.

Leur histoire remonte à 2009, lorsque des rumeurs de romance ont commencé à circuler, même s'ils n'ont véritablement entamé une relation qu'en 2012. Pendant leur idylle, ils ont collaboré sur plusieurs morceaux, notamment «Who You Love», issu de l'album «Paradise Valley» (2013) de John Mayer, et «It Takes Two», présent sur l'opus «Prism» de Katy Perry, où le chanteur a joué de la guitare. Cependant, leur relation a connu de nombreuses ruptures et réconciliations avant de s'achever définitivement en 2015.

Objectif mariage

John Mayer a eu du mal à tourner la page, sortant la chanson «Still Feel Like Your Man», qui, selon lui, parlait de son ex-compagne, en 2017. Dans ce morceau, l'artiste évoque la nostalgie de leur relation, allant jusqu'à garder le shampoing de son ex dans sa douche et conservant des lettres par peur de «ne jamais trouver quelqu'un d'autre comme elle».

En janvier dernier, le chanteur a révélé qu'il était prêt à se poser dans le podcast «Comfort Food», déclarant : «Les gens pensent que je ne veux pas me marier, mais c'est faux. Je veux absolument me marier. Mon rêve, c'est d'avoir une femme qui peut se dire : "John saura quoi faire". Je pense que ce niveau de confiance est la chose la plus excitante au monde pour moi».

Le concert du 17 novembre a attiré de nombreuses autres célébrités, dont Cara Delevingne, Sarah Michelle Gellar ou encore Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé et Jay-Z.