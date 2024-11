Le youtubeur Inoxtag placé en sécurité après un troisième cambriolage en 6 mois

Le youtubeur Inoxtag a annoncé avoir été placé en sécurité après un cambriolage dans l'ancien domicile de ses parents. C'est la troisième fois que l'influenceur aux 8 millions d'abonnés est la cible de malfrats.

Jamais deux sans trois. Le youtubeur Inoxtag, adulé par la jeune génération, a été visé pour la troisième fois en seulement 6 mois par un cambriolage. Cette fois, c'est l'ancien domicile de ses parents situé dans les Yvelines qui a été visé.

Inoxtag forcé de «quitter son domicile et de s’entourer d’un dispositif de sécurité»

Ce lundi, vers 7 heures, trois hommes cagoulés ont pénétré par effraction dans l'ancien domicile des parents du youtubeur Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz. Si l'habitation, située à Orgeval dans les Yvelines, avait été vendue depuis quelques temps, les malfrats ont traversé le jardin munis d'une arme de poing factice avant de parvenir à s'introduire à l'intérieur de la maison. Le trio de cambrioleurs s'en est ensuite pris violemment au couple qui avait acquit le bien en 2020. «Le mari a reçu un coup de crosse sur la tête», a précisé une source proche de l’affaire à nos confrères de Paris Match. La femme, de son côté, a été bousculée.

«Les trois individus semblaient vouloir séquestrer les propriétaires actuels du domicile en pensant qu’il s’agissait des parents du youtubeur», peut-on lire dans le magazine. Une annonce temporisée par le parquet de Versailles, qui affirme qu'il n’existe «aucun rapport avec les parents du youtubeur, même si c’était une maison qui leur appartenait». «Inoxtag a été forcé de quitter son domicile et de s’entourer d’un dispositif de sécurité. Il en est de même pour ses proches», après avoir eu connaissance de l'agression, selon la source de Paris Match.

Le youtubeur déjà victime de deux cambriolages

Ce n'est pas la première fois que le vidéaste Inoxtag est la cible d'un cambriolage. Le 6 novembre dernier déjà, une propriété que le youtubeur avait mise en location à Poissy, toujours dans les Yvelines, avait été cambriolée. Dans un message publié sur le réseau social X, celui qui a récemment gravi l'Everest et conté son ascension dans le documentaire «Kaizen» avait tenu à rassurer sa communauté. «Les amis, tout va bien pour moi, deux cambriolages en l’espace de 6 mois, écrit-il. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l'Everest, où on m’a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier : dans une autre maison à moi où ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche», peut-on lire dans un post publié le 7 novembre.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer si la dernière tentative de cambriolage a un lien avec les deux précédentes.

Dans le domicile yvelinois du couple, les trois individus n’avait finalement rien dérobé, puis avaient pris la fuite avec un véhicule blanc et percuté un bus. Ils auraient d’ailleurs été filmés en train de faire des repérages autour de la maison avant les faits. Les deux victimes restent «particulièrement traumatisées».