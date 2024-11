Paul Teal, acteur des séries «Les Frères Scott» et «Outer Banks», est mort à l'âge de 35 ans.

Les fans de séries sont en deuil. L’acteur Paul Teal, vu dans «Les Frères Scott», «Outer Banks» ou encore «The Walking Dead : World Beyond» est décédé vendredi 15 novembre 2024, a annoncé sa compagne Emilia Torello sur les réseaux sociaux.

Il avait 35 ans et est mort des suites d’un cancer du pancréas de stade 4 détecté en avril, comme le précise Deadline, «une bataille que tu as menée courageusement sans faillir», a confié sa compagne. «Paul, tu étais mon âme sœur, mon futur mari, mon roc et mon avenir. Tu as rempli mes poumons de rires, mon estomac de papillons et mon cœur d’amour», a-t-elle écrit. Sur CNN, Susan Tolar Walters, l’agente de Paul Teal, rend hommage à un «talent remarquable, associé à un esprit doux».

Acteur de télévision et de cinéma, Paul Teal est surtout connu pour ses rôles au petit écran. Il est apparu pour la première fois à la télévision dans le rôle de Josh dans «Les Frères Scott» pendant sept épisodes. Dans la série, son personnage entretient une relation amoureuse avec Alex, jouée par Jana Kramer, avant de révéler son homosexualité. Les téléspectateurs ont aussi pu l’apercevoir dans «Outer Banks» et «The Walking Dead : World Beyond».

«Mon cœur est lourd. Paul Teal était le genre de gars qui éclairait une pièce sans essayer. Son sourire éclatant, son rire contagieux et son bon cœur vous donnaient envie d'être près de lui», a écrit Joy Lenz star des «Frères Scott» dans son post Instagram. «J'ai été ravie de réaliser un épisode de One Tree Hill où j'ai pu choisir un nouveau personnage récurrent, Josh, la star de cinéma minable. Avec son sens de l’humour effacé et sa volonté de se plonger pleinement dans n’importe quel personnage, Paul était parfait pour le rôle.»