Ces célébrités qui ont quitté le réseau social X après l'élection de Donald Trump

À la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence, un certain nombre de célébrités ont quitté le réseau social X, anciennement Twitter, et propriété d'Elon Musk. Parmi elles, des acteurs et réalisateurs oscarisés et l'un des écrivains les plus lus au monde.

Ce n'était qu'un au revoir. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche après avoir battu plus facilement que prévu Kamala Harris. En guise de protestation, de nombreuses célébrités ont déserté le réseau social X, ex-twitter, propriété d'Elon Musk, devenu l'un des plus proches conseillers du républicain, et ayant financé une partie de la campagne du nouveau président à hauteur de 118 millions de dollars.

Alyssa milano

Découverte très jeune dans «Madame est servie», l'actrice de 51 ans Alyssa Milano a fait disparaître du réseau social X son compte personnel à la mi-novembre, mais un message sur la page de son podcast «Sorry Not Sorry» dirige les utilisateurs vers un compte BlueSky. La comédienne avait envoûté la télévision pour son rôle de Phoebe Halliwell, l'une des soeurs sorcières de la série «Charmed».

Alyssa Milano has left Twitter pic.twitter.com/ANGbogRVAJ — David Leavitt (@David_Leavitt) November 15, 2024

Jamie lee curtis

Le départ de l'actrice Jamie Lee Curtis de X a fait grand bruit dans les médias. Le 14 novembre, celle qui avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Everything Everywhere All at Once» a posté sur son compte Instagram une capture d'écran de sa page Twitter supprimée, avec en légende la Prière de la Sérénité : «Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse de savoir faire la différence».

stephen king

L'écrivain américain Stephen King aux millions de livres vendus («Ça», «La ligne verte», «Shining»…) a annoncé à ses 7 millions d'abonnés son départ de X. «Je quitte Twitter. J'ai essayé de rester, mais l'atmosphère est devenue trop toxique. Suivez-moi sur Threads, si vous le souhaitez», a-t-il publié ce 14 novembre. En octobre 2022, Le romancier s'en était déjà pris au milliardaire propriétaire de Tesla, en critiquant le fait de devoir payer pour conserver sa coche bleue.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Barbara streisand

Le 14 novembre également, la chanteuse américaine Barbra Streisand a publié ce qu'elle a déclaré être son dernier message sur X, en écrivant : «À partir d'aujourd'hui, tous les commentaires que je publierai le seront sur Bluesky. #TwitterExodus». Bluesky, dont l'objectif avoué est de reproduire l'expérience du Twitter «de la grande époque», connaît une forte croissance depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump.

Effective immediately, any comments I post will be on Bluesky. #TwitterExodus https://t.co/DZOXQAJoWA — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 15, 2024

Guillermo del toro

Le 10 novembre, le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro a annoncé à ses 2,4 millions d'abonnés sur Twitter que son compte «restera en grande partie inutilisé... Je serai de plus en plus présent à BlueSky». En 2019, alors qu’il recevait une étoile à son nom sur le Walk of Fame à Hollywood, le cinéaste avait dénoncé la politique migratoire de Donald Trump à l’encontre des citoyens de son pays, le Mexique.