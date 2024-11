Le rappeur Saafir décède à l'âge de 54 ans, confirme son ancien camarade de groupe du Golden State Project

Le rappeur et acteur américain Xzibit a confirmé la mort de Saafir, vétéran du rap, à l'âge de 54 ans, sur les réseaux sociaux.

Figure majeure du monde du hip-hop, le rappeur Saafir, de son vrai nom Reggie Gibson, est décédé dans sa ville natale d'Oakland (États-Unis), comme l'a annoncé son ami et ancien collègue du groupe Golden State Project, Xzibit, ce mardi 19 novembre.

«Je n'arrive pas à croire que j'écris ceci en ce moment, mais je ne sais que faire d'autre pour le moment. Ce matin, à environ 8h45, mon frère Reggie, connu sous le nom de Saafir, est décédé. Nous avons tellement d'histoire que je ne peux même pas expliquer ce que je ressens en ce moment. Nous l'avons entouré et lui avons fait savoir à quel point nous l'aimions. Il peut maintenant se reposer», a-t-il écrit en légende d'une photo du défunt rappeur sur Instagram.

Le musicien a ensuite exhorté «amis, famille, et tous ceux qui ont vibré avec nous dans la communauté Hip-Hop» à soutenir son frère cadet et son fils. «La famille a vraiment besoin d'être soutenue pendant cette période. C'est tout ce que j'ai en ce moment. Mon âme est anéantie. Nous t'aimons mon frère. REPOSE EN PUISSANCE», a-t-il ajouté. La cause du décès de Saafir n'a pas été révélée, bien qu'il ait souffert de divers problèmes de santé, commençant à utiliser un fauteuil roulant après avoir subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse de sa colonne vertébrale, selon TMZ.

Membre du groupe Golden State Project avec Xzibit et Ras Kass, Saafir avait également fait partie de Digital Underground, un groupe formé en 1987, avec des talents comme Shock G et Tupac Shakur. En 2006, il avait sorti son 4e et dernier album, «Good Game : The Transition», qui parlait de ses luttes personnelles, notamment sa maladie et sa conversion à l'islam.

En plus de sa carrière musicale, l'artiste avait joué dans le film «Menace to Society» sorti en 1993, aux côtés de Jada Pinkett Smith et Samuel L. Jackson.