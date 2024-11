«Notre mariage n’avait rien de romantique» : Cher se confie sur son mariage de neuf jours avec Gregg Allman dans ses mémoires

La chanteuse Cher a publié le premier volume de ses très attendus mémoires mardi 19 novembre. Dans son ouvrage, elle est notamment revenue sur ses relations amoureuses, dont son mariage très express avec le musicien Gregg Allman.

Des confidences poignantes. Connue pour ses succès musicaux et sa carrière au cinéma, Cher est également célèbre pour sa vie sentimentale tumultueuse. En 1975, seulement trois jours après son divorce avec son amour de jeunesse Sonny Bono, la chanteuse a épousé le musicien Gregg Allman du groupe Allman Brothers Band. Leur union, évoquée dans ses mémoires «Cher : Les Mémoires - Première partie», n'aura duré que neuf jours.

«un sac en plastique rempli de poudre blanche»

«Je ne savais pas si ma relation avec Gregory allait durer ou non. Je vivais chaque jour comme il venait. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte et nous avons décidé de nous marier», écrit l'artiste de 78 ans, décrivant ensuite un mariage improvisé à Las Vegas, organisé en quelques jours et expédié en quelques minutes. Après la cérémonie, le couple est retourné directement au domicile. «Je n’étais plus Cher Bono mais Cher Allman, la troisième femme de Gregory. Notre mariage n’avait rien de romantique. Il n’y aurait pas de lune de miel», peut-on lire.

Cependant, l'euphorie laissera rapidement place à la désillusion. Un matin, la musicienne a découvert «un sac en plastique rempli de poudre blanche» dans la trousse de son époux. Déjà mère de Chaz, qu'elle a eu avec Sonny Bono, elle attendait alors son premier enfant avec Gregg Allman. Bien qu'elle l'ait soutenu dans ses luttes contre la dépendance, cette découverte deviendra un point de rupture.

Après avoir consulté son médecin pour un examen, Cher a appris par plusieurs amis que son compagnon envisageait de divorcer, ce qu'il a nié fermement lorsqu'elle l'a confronté. L'interprète de «Believe» a néanmoins demandé le divorce le lendemain. Gregg Allman a alors tenté une réconciliation après son admission en cure de désintoxication, organisant une séance de thérapie avec elle, durant laquelle il a confié ressentir la «pression d'être M. Cher». Le couple s'est réconcilié et s'est rendu en Jamaïque pour une «lune de miel tardive». Au cours du voyage, la chanteuse aurait vu le musicien boire du rhum avant qu'ils ne se disputent violemment, Cher décidant de quitter les vacances plus tôt que prévu.

Peu de temps après, l'artiste a découvert que son mari était également accro à l'héroïne, et lui a imposé un ultimatum pour retourner en cure de désintoxication avant l'arrivée de leur bébé. «Je ne me souviens pas exactement de la date que j’avais choisie. C’était arbitraire. J’en avais marre de répéter sans cesse le même schéma et je lui avais dit au téléphone : "J’en ai tellement marre de faire ça, Gregory. J’en ai tellement marre d’aller en cure avec toi". Il était silencieux à l’autre bout du fil. "Mais je continue", a-t-il dit doucement. Sa réponse m’a arrêtée net, parce que c’était vrai. Il a continué à aller en cure, a continué à essayer de se sevrer, a continué à faire des efforts malgré ses échecs passés. À ce moment-là, au lieu de penser à mon propre épuisement, j’ai ressenti de l’empathie pour lui», peut-on lire.

Cher and Gregg Allman Photo by Terry O’Neill pic.twitter.com/JWr8uPXZIW — Classic Rock In Pics (@crockpics) June 12, 2021

Un divorce définitif en 1979

Le couple a accueilli leur fils Elijah en juillet 1976, mais à son retour à la maison, l'icône de la musique a constaté des comportements inquiétants chez le père de son enfant, notamment une crise de paranoïa où il croyait voir des hommes armés dans leur jardin. «"C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", ai-je pensé. Quoi qu'il soit devenu maintenant, ce n'est pas sûr pour les enfants. Cela n'est arrivé qu'une fois, mais je ne pouvais pas prendre ce risque», a-t-elle écrit. Leur séparation finale interviendra peu après, et leur divorce sera officialisé en janvier 1979. Gregg Allman est décédé à l'âge de 69 ans en 2017, d'un cancer du foie.

Par la suite, Cher a enchaîné des relations avec des personnalités médiatiques. Elle a fréquenté notamment David Geffen, Gene Simmons du groupe Kiss, le rockeur Les Dudeck, Richie Sambora, l'acteur Eric Stoltz, ainsi que Val Kilmer entre 1982 et 1984, puis Tom Cruise l'année suivante. En 2022, elle a officialisé sa relation avec Alexander Edwards, producteur de musique et rappeur.