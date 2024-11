Obsèques de Liam Payne : voici ce que l’on sait de la cérémonie prévue ce mercredi

C’est ce mercredi 20 novembre, dans la banlieue de Londres, que vont se dérouler les obsèques de Liam Payne, le chanteur du groupe One Direction décédé le 16 octobre dernier, après une chute mortelle d’un balcon à Buenos Aires, en Argentine.

Un dernier adieu. Les funérailles de Liam Payne doivent se dérouler ce mercredi, dans l’après-midi, dans la banlieue de Londres en présence de sa famille et de ses amis, annonce le site britannique The Sun. Les anciens membres du boys band One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson seront également présents pour cette cérémonie privée. Une veillée funèbre est également prévue.

«Sa famille a tout mis en œuvre pour organiser la cérémonie parfaite, et lui rendre le dernier hommage qu’il mérite. Liam était une star mondiale, mais pour Goeff et Karen (ses parents), il sera à jamais leur petit garçon. Cela va être une journée très difficile», assure une source au site. À l’annonce de son décès, la famille de Liam avait exprimé sa peine dans un communiqué : «Nous avons le cœur brisé. Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui comme cette âme douce, drôle et courageuse».

Membre du groupe One Direction avant de se lancer dans une carrière solo, Liam Payne est mort le 16 octobre dernier après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, en Argentine. L’enquête menée par le parquet argentin a révélé que le jeune homme de 31 ans avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort. Trois personnes ont été inculpées pour lui avoir fourni des stupéfiants. Il est mort de «multiples traumatismes» et d'une «hémorragie interne et externe».