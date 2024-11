«J’ai eu un souci juste dernièrement» : Florent Pagny évoque son combat contre le cancer et donne des nouvelles sur sa santé

Florent Pagny évoque le combat qu'il mène contre le cancer, depuis le diagnostic réalisé il y a trois ans. Le chanteur dit mesurer «sa chance dans son malheur».

Dans une interview croisée avec Marc Lavoine publiée ce jeudi dans Paris Match, Florent Pagny évoque trois ans de vie et de combat contre la maladie. Le chanteur confie qu’après le diagnostic il s’est retrouvé très vite en studio, et qu'il avait été «épaté» d’avoir «une voix plutôt claire».

«J’ai eu un souci juste dernièrement, a-t-il dit. Je n’avais pas été derrière un micro depuis un an et j’ai eu du mal. J’ai dit oui à Francis Lalanne – sa chanson était bonne – pour faire un titre en soutien à Paul Watson, et je me suis rendu compte que j’avais vraiment besoin de chauffer ma voix. J’ai souffert, et puis les bons couplets et les bons refrains sont arrivés en fin de séance. Mais j’ai eu ce petit moment de doute où je me dis 'putain, je vieillis'».

En dehors de cela, le chanteur explique se sentir bien actuellement, précisant toutefois qu'il continue d'être sous étroite surveillance médicale. «Ça va. J’ai fait un contrôle hier. Rien ne bouge, mais on continue de surveiller», a-t-il révélé.

Florent Pagny dit mesurer sa chance d'être encore en vie. «Oui, c’est un plan difficile parce que tu ne choisis pas et tu ne sais pas comment la roue va tourner. Mais je fais quand même partie de la catégorie des chanceux dans mon malheur. J’ai beaucoup d’amis qui ont vécu ça et qui ne sont plus là aujourd’hui», a-t-il conclu, avant que son ami Marc Lavoine ne rebondisse ainsi : «C’est bien pour 'The Voice' que Florent soit là ! (le chanteur va reprendre son rôle de juré dans le télé-crochet, ndlr) Un mec comme lui ne devrait pas mourir, alors il ne va pas mourir.»