«Ne pose jamais ta main sur moi» : Denzel Washington a failli se battre avec une star d'«Avengers» sur le tournage d'«American Gangster»

Josh Brolin a révélé qu'il avait failli en venir aux mains avec Denzel Washington sur le tournage d'«American Gangster», sorti en 2007.

À une main de la catastrophe. Avant d'être au casting de «Gladiator II», Denzel Washington avait collaboré avec Ridley Scott dans le célèbre drame policier «American Gangster», où il interprétait le criminel Frank Lucas. Cependant, le tournage a failli virer au cauchemar, notamment lors d'une altercation avec Josh Brolin, connu plus tard pour son rôle de Thanos dans l'univers cinématographique Marvel, comme il l'a révélé lors d'une interview avec Graham Bensinger.

«Denzel est arrivé un peu en retard sur le plateau et il m'a montré les répliques... Il n'a rien changé à mes répliques, mais il a en quelque sorte changé la structure. Il a dit : "Je pense que je vais mettre ça ici et ça là-haut". Mais il ne m'a pas vraiment consulté», a expliqué le comédien. Ils ont immédiatement répété la scène dans sa nouvelle forme, mais Josh Brolin a admis qu'il avait du mal s'adapter en raison de l'aura imposante de sa co-star.

Denzel Washington and Josh Brolin in American Gangster (2007) pic.twitter.com/P7DRobmRwt — Frame Found (@framefound) October 11, 2020

«Il n'y avait pas beaucoup de répliques, surtout les miennes. Et je suis censé être très confiant. C'est Denzel Washington, mec. Vous essayez de prouver que vous êtes à la hauteur, mais ce n'est pas facile. Et j'ai oublié une réplique», a-t-il ajouté. Déconcerté, l'acteur d'«Avengers» a posé sa main sur l'épaule de son partenaire pour demander : «Quelle est la ligne ?» Le geste, bien qu'anodin, a été mal reçu par Denzel Washington, qui a réagi immédiatement. «Il m'a tapé la main et m'a dit "Ne pose jamais ta main sur moi". Je me suis dit : "P*****, je vais me battre avec Denzel Washington". C'est fou», s'est souvenu le comédien.

«Nous ne sommes plus des acteurs, du moins dans mon esprit. Dans son esprit, il faisait juste son travail. Il était Frank Lucas à ce moment-là, point final. Mais je ne le savais pas. Et puis nous avons surmonté ce moment. Je lui ai dit : "Est-ce que ça va ?" et il a répondu : "Oui. Et toi ?" J'ai dit : "Oui. Est-ce que je peux avoir ma réplique ?", ensuite il m'a donné ma réplique. C'est comme s'il avait dit ce qu'il avait à dire», a-t-il déclaré. Depuis, les deux stars s'entendent parfaitement, a-t-il assuré.

Aujourd'hui, Josh Brolin revient sur cet épisode dans ses mémoires, «From Under the Truck», où il partage des réflexions sur sa jeunesse, ses combats contre la dépendance et ses expériences cinématographiques, notamment «No Country for Old Men». Pendant ce temps, Denzel Washington incarne le redoutable Macrinus dans «Gladiator II», actuellement au cinéma.