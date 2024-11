Jonathan Majors : l'ex-petite amie de l'acteur, Grace Jabbari, abandonne sa plainte pour agression et diffamation contre lui

L'ex-compagne de Jonathan Majors, Grace Jabbari, abandonne sa plainte fédérale pour agression et diffamation contre l'acteur.

Une fin d'année heureuse pour Jonathan Majors. Quelques jours après l'annonce de ses fiançailles avec Meagan Good, son ex-petite amie, Grace Jabbari, a retiré sa plainte pour agression et diffamation, selon une confirmation de Deadline.

Selon les documents judiciaires déposés le jeudi 21 novembre, la comédienne a demandé un rejet avec préjudice, signifiant que l'affaire ne pourra pas être réintroduite. Les avocats des deux parties ont convenu que «toutes les réclamations contre le défendeur dans l'action susmentionnée sont par la présente rejetées avec préjudice».

Initialement déposée en mars devant un tribunal fédéral de New York, la plainte est survenue quelques semaines avant que la star de «The Creed III» ne soit reconnue coupable d'agression et de harcèlement. Cette condamnation l'a contraint à suivre une thérapie contre les violences conjugales pendant un an.

Une ascension prometteuse

Grace Jabbari avait affirmé avoir été diffamée après la condamnation et avant la sentence, lorsque Jonathan Majors avait accordé une interview à ABC News. Durant cet entretien, il avait contesté ses accusations, déclaré n'avoir «jamais levé la main sur une femme», et qualifiant ses propositions de mensonges.

Cette affaire s'inscrit dans une année difficile pour le comédien, marquée par son arrestation le 25 mars 2023 à New York pour violences conjugales, après une altercation entre l'ancien couple dans une voiture avec chauffeur tard dans la nuit au centre-ville de Manhattan. Considéré comme une étoile montante à Hollywood, il devait incarner Kang le Conquérant dans «Avengers : La dynastie Kang». Cependant, après sa condamnation, les studios ont annoncé le renvoi de l’acteur des futurs projets.

Malgré ces tumultes, le 18 novembre, Meagan Good et Jonathan Majors ont annoncé leurs fiançailles lors de l'événement Ebony Power 100 à Los Angeles.