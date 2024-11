Jussie Smollett : la condamnation de l’acteur pour avoir mis en scène une fausse attaque haineuse annulée

La condamnation à de la prison ferme, en mars 2022, de Jussie Smollett pour sa dénonciation d'une prétendue agression dans les rues de Chicago en janvier 2019 a été annulée ce jeudi pour vice de procédure.

Pas innocenté, mais pas condamné. La Cour suprême de l'Illinois a annulé jeudi la condamnation et la peine de prison ferme de l'acteur d'«Empire» Jussie Smollett, 42 ans, énoncées en 2022 à la suite de l'incident très médiatisé survenu en 2019.

La Cour suprême de l'Illinois a estimé que la décision du procureur spécial de rejuger l'acteur violait ses droits. Cependant, l'ancien procureur américain nommé pour l'affaire, Dan Webb, insiste aujourd'hui sur le fait que cette décision ne signifie pas que l’acteur n’a pas faussement signalé un crime haineux.

Une agression montée de toutes pièces ?

Jussie Smollett avait affirmé avoir été victime d’une agression le 29 janvier 2019 par deux hommes qui scandaient «MAGA» (le slogan des trumpistes «make America great again»). Selon l'enquête, les deux personnes se sont révélées avoir été embauchées spécialement par l’acteur pour une mise en scène durant laquelle elles étaient censées proférer des insultes racistes et homophobes à son encontre, et lui passer un nœud coulant autour du cou.

Les forces de l'ordre ont par la suite déterminé que Jussie Smollett avait lui-même orchestré l'attaque qui avait soulevé dans un premier temps une vague immense de soutien. L’agression avait en effet provoqué une forte indignation aux Etats-Unis - et une mobilisation de plusieurs personnalités - avant que les enquêteurs ne concluent, grâce à des images de télésurveillance et l'examen de données téléphoniques, qu'il s'agissait d'un coup monté.

L'acteur avait alors été inculpé mais les poursuites avaient été abandonnées après un accord par lequel Jussie Smollett renonçait à recouvrer ses 10.000 dollars de caution et s'engageait à effectuer des travaux d'intérêt général. Cette décision avait été jugée trop clémente par des responsables locaux, dont le maire démocrate de Chicago de l'époque, Rahm Emanuel. Le procureur spécial Dan Webb avait ensuite repris l'affaire et de nouveau inculpé l'acteur, qui a clamé son innocence durant toute la procédure.

«Vous recherchiez l'attention, vous vouliez être encore plus célèbre» avait déclaré le juge, James Linn, en prononçant la sentence, cette fois à de la prison ferme, en 2022. Jussie Smollett avait été libéré en attendant l'issue de son appel. Pour la Cour suprême de l'Illinois, le fait d'inculper le comédien une seconde fois après avoir «honoré sa part de l'accord» a constitué une «violation de ses droits à un procès équitable».

«Nous sommes conscients que cette affaire a suscité un intérêt public considérable et que de nombreuses personnes étaient insatisfaites de la résolution de l’affaire initiale et la considéraient comme injuste», peut-on lire dans l’avis de la Cour, selon le Chicago Tribune. «Néanmoins, ce qui serait plus injuste que la résolution d’une affaire pénale serait que cette Cour décide que l’État n’est pas tenu d’honorer des accords sur lesquels des personnes se sont appuyées de manière préjudiciable.»

«La décision d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’innocence de M. Smollett»

Comme le rapporte Deadline, le procureur spécial Dan Webb fustige la décision du tribunal, d’annuler la condamnation. «Nous sommes déçus par la décision de la Cour suprême de l'Illinois d'annuler aujourd'hui les condamnations et la peine de Jussie Smollett, y compris l'octroi de plus de 120.000 dollars de dédommagement à la ville de Chicago pour ses dépenses supplémentaires dans le cadre de l'enquête sur le faux crime haineux de M. Smollett», a-t-il déclaré. «Nous sommes respectueusement en désaccord avec le raisonnement factuel et juridique de la Cour, qui bouleverse un précédent de longue date dans l'Illinois.»

«Ne vous y trompez pas, la décision d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’innocence de M. Smollett», a poursuivi l’ancien avocat spécialiste du scandale Iran-Contra. «La Cour suprême de l’Illinois n’a trouvé aucune erreur dans les preuves accablantes présentées au procès selon lesquelles M. Smollett a orchestré un faux crime de haine et l’a signalé au département de police de Chicago comme un véritable crime de haine, ni dans le verdict unanime du jury selon lequel M. Smollett était coupable de cinq chefs d’accusation.»

«La décision d'aujourd'hui ne change rien à la profonde fierté que je ressens pour le travail accompli par mon bureau du procureur spécial ; elle ne remet pas en cause le verdict du jury et, plus important encore, elle ne lave pas le nom de Jussie Smollett – il n'est pas innocent.»

Au moment où ses ennuis judiciaires ont commencé, Jussie Smollett incarnait le fils cadet Jamal Lyon depuis cinq saisons dans la série télévisée «Empire». Ses problèmes juridiques s'accumulant, l’acteur avait été écarté de la sixième et dernière saison de la série de Fox.