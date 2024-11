«Love is Blind» : Teddy Riner et sa compagne Luthna animeront la version française de la téléréalité, un choix critiqué par les internautes

Véritable phénomène dans le monde, l'émission de téléréalité «Love is Blind» va débarquer pour la première fois en France, avec Teddy Riner et sa compagne à l'animation.

Après avoir allumé la vasque olympique au côté de la triple championne olympique Marie-José Pérec lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Teddy Riner se lance dans un projet pour le moins inattendu : la téléréalité. Le champion de judo et sa compagne, Luthna Plocus, vont animer la version française de l’émission à succès de téléréalité «Love is Blind», a annoncé Netflix, jeudi 21 novembre.

«Une nouvelle aventure ensemble», a écrit la compagne du judoka sur Instagram, accompagné d'une photo d'elle et de son compagnon, avec qui elle est en couple depuis 2017.

Lancé en 2020 aux États-Unis, pendant le confinement et la pandémie de Covid-19, «Love is Blind» réunit plusieurs célibataires à la recherche de l'amour, qui ne peuvent se parler qu'à travers un mur, sans jamais se voir. Ce n'est qu'après une demande en mariage que les couples se découvrent physiquement.

Véritable succès aux États-Unis, l'émission en est actuellement à sa septième saison. Elle a également été déclinée dans de nombreux pays, comme le Japon, le Mexique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, l'Argentine, et dernièrement aux Émirats arabes unis. Dans tous les programmes, c’est toujours un couple qui est aux manettes.

Une décision contestée

Si de nombreux internautes ont salué la nouvelle, impatients de découvrir la version française de «Love is Blind», l'annonce a également provoqué une vague de mécontentement parmi d'autres, qui peinent à comprendre ce choix. «Mais dans quelle monde Teddy Riner il présente l’émission love is blind ???», a commenté une internaute, tandis qu'une autre a écrit : «Teddy Riner qui va présenter Love is Blind France mdr c’était pas dans mon bingo ça». Une 3e personne a ajouté : «Ahhhh il y’aura une version française de love is blind et personne m’a dit ?? Pourquoi Teddy Riner ?? Et sa femme a pas de nom ?»

Les fans de l'émission ont jugé que le couple manquait de légitimité pour être à la tête de cette version française, s'attendant à des couples phares de téléréalité à l'instar de Nabilla et Thomas, Ali et Alia, ou même des créateurs de contenu tels que Yanissa XOXO et son mari, Dominique.

Teddy Riner et Luthna Plocus se sont rencontrés en 2007, alors qu’elle travaillait au service communication de Lagardère Unlimited. «Sans elle, rien n’est possible. Elle m’aide à préserver mon sommeil, veille sur ma nutrition, organise la vie de famille», avait expliqué le judoka l’année dernière à La Dépêche, mais sa compagne avait rapidement rétorqué : «Je ne suis ni sa secrétaire, ni sa petite maman. Nous sommes un duo équilibré et interchangeable. Ses compétitions, il les a gagnées tout seul !» Le couple, qui a toujours souhaité rester à l'écart de l'agitation médiatique, a deux enfants : un garçon, Eden, né en 2014, et une fille, Ysis, née en 2018.

La première saison du programme, qui sortira sur Netflix en 2025, est déjà en tournage en Suède et au Maroc, selon Le Parisien.