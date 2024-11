Richard Gere : le comédien dévoile la véritable raison de son départ en Espagne

Invité de l’émission «The Tonight Show», Richard Gere a confirmé son départ imminent pour Madrid, en Espagne, où il va s’installer avec son épouse et leurs deux enfants. Le comédien de 75 ans compte y être pour la fête de Thanksgiving.

Sous le soleil. Richard Gere s’apprête à quitter les États-Unis avec femme et enfants pour partir s’installer à Madrid, en Espagne. Une nouvelle confirmée par le comédien de 75 ans sur le plateau de l’émission «The Tonight Show with Jimmy Fallon», la nuit dernière, où il était invité pour parler de son actualité ou encore de son duo avec Julia Roberts dans «Pretty Woman».

Marié avec Alejandra Silva depuis 2018 après leur rencontre en Italie quatre ans plus tôt, Richard Gere a expliqué vouloir permettre à son épouse de renouer avec sa famille. «Ma femme est espagnole, et elle m’a donné sept années ici. Donc nous allons passer quelques années à Madrid avec sa famille. Nos enfants sont bilingues, donc ils vont s’épanouir là-bas», a-t-il indiqué.

«Ma femme a grandi dans une grande famille espagnole, un peu à l’italienne, et sa grand-mère était en quelque sorte le ciment qui maintenait tout cela ensemble», a-t-il ajouté. «La grand-mère est décédée il y a environ deux ans, donc je peux voir ma femme prendre sa place dans cette famille élargie. Elle prévoit déjà de recevoir 35 personnes pour le déjeuner du dimanche», poursuit-il.

Des célébrités sur le départ

«Pour Alejandra, ce sera merveilleux d'être plus proche de sa famille, de ses amis de toujours et de sa culture. Elle a été très généreuse en me donnant six ans pour vivre dans mon monde, il est donc juste que je lui donne au moins six ans supplémentaires pour vivre dans le sien», avait-il déjà annoncé à l’édition espagnole de Vanity Fair en avril dernier.

Richard Gere et Alejandra Silva forment une famille recomposée, avec leurs deux enfants, Alexander et James, âgés de 5 et 4 ans respectivement. Elle est également la mère d’un garçon de 11 ans, Albert, né de sa précédente relation avec Goving Friedland. Richard Gere est le père d’Homer, le fils qu’il a eu avec sa seconde épouse, Carey Lowell, en 2000.

La star du film «Pretty Woman fait partie de ces célébrités qui ont décidé de quitter les États-Unis après l’élection de Donald Trump. En octobre, il a vendu sa maison dans le Connecticut pour 10,7 millions de dollars. Ellen DeGeneres et son épouse, Portia de Rossi, auraient mis leur manoir californien en vente, et se seraient déjà installées au Royaume Uni. Sharon Stone, Cher ou encore Barbara Streisand ont également menacé de quitter les États-Unis après les résultats de l’élection présidentielle américaine.