«Ce n’est pas parce qu'il a causé un accident que j’ai mis fin à notre amitié» : Muriel Robin réagit à la condamnation de Pierre Palmade

Interrogée sur sa relation avec Pierre Palmade, Muriel Robin a assuré, ce vendredi 22 novembre, que l'accident causé par l'humoriste n'est pas ce qui a mis fin à leur amitié.

«Si je lâche, c'est que j'ai des raisons de lâcher», a déclaré Muriel Robin ce vendredi 22 novembre. Alors que son ancien ami Pierre Palmade vient d'être condamné à cinq ans de prison dont deux ferme pour avoir causé un grave accident de voiture sous l'empire de drogues, elle est revenue sur ce qui a brisé leur amitié.

En septembre 2023, soit plusieurs mois après l'accident, Muriel Robin avait évoqué Pierre Palmade dans une interview accordée à RTL, lâchant : «Je ne suis plus son amie». Une phrase qui avait fait réagir et lui avait parfois valu des critiques, puisque la longue amitié qui unissait les deux artistes était connue du grand public.

Ce vendredi sur le plateau de C à vous, Muriel Robin, interrogée à ce sujet, a répondu : «Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié. Parce qu'on ne lâche pas un ami, évidemment. Et Pierre, je ne l'ai jamais lâché, pendant 30 ans j'ai été à ses côtés».

"Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié. Mais dans le contexte de l'accident, j'ai entendu et vu des choses inacceptables pour moi."





Elle explique avoir aimé l'humoriste d'un «amour un peu absolu» pendant toutes ces années. «Pourquoi ? Je ne sais pas, c'était peut-être celui que j'avais envie qu'on me donne. Mais, dans le contexte de l'accident, j'ai entendu et vu des choses inacceptables pour moi et ça justifie ma position aujourd'hui».

«Je ne suis pas une lâcheuse, je suis plutôt la dernière à partir, a poursuivi Muriel Robin. Si je lâche, c'est que j'ai des raisons de lâcher».

D'autres proches de Pierre Palmade s'étaient exprimés après cet accident survenu en février 2023. Michèle Laroque, avec qui il avait partagé la scène de nombreuses fois, avait notamment fait part de son «immense chagrin». «Tout ce que j'ai à lui dire, je le lui ai dit et je continuerai. Mais ça reste entre lui et moi», avait-elle déclaré.

Pour rappel, le 10 février 2023 Pierre Palmade a pris le volant après avoir consommé des drogues pendant trois jours consécutifs, sans dormir. Il a percuté une voiture roulant sur la voie opposée et fait trois blessés graves au sein d'une même famille : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu le bébé qu'elle attendait.