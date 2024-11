«Ça te fait détester d’être connue» : la chanteuse Vitaa revient sur son home-jacking

Dans son documentaire «Je m’appelle Charlotte» Vitaa est revenue sur le cambriolage dont elle a été victime en décembre 2023. Un événement traumatisant qui a conduit la chanteuse à remettre en question sa carrière.

Le pire a été évité mais le drame a laissé des traces indélébiles. Dans le documentaire «Vitaa : Je m’appelle Charlotte» diffusé ce vendredi 22 novembre sur TMC, un film réalisé par Matthieu Valluet qui retrace son parcours, la chanteuse Vitaa fait des confidences déchirantes sur le home-jacking dont elle a été victime en décembre 2023.

Un matin, trois individus armés ont pénétré dans son jardin. «Il était presque 6h. Toute ma famille était à la maison : mon mari, mes enfants dormaient au sous-sol, ma belle-fille, mon bébé… J’ai entendu des coups violents dans mon sommeil», a-t-elle relaté.

«Mon mari descend, il me dit : 'Appelle la police, monte avec les enfants'. Les mecs ils ouvrent la porte et là l'alarme s'enclenche (...) Et heureusement, ils ont été déstabilisés par l'alarme. Dieu merci, on avait l'alarme».

La star dit s'être à un moment retrouvée face à l’un des cambrioleurs armé d’une batte de baseball. «Il me hurle : ‘Donne-moi l’argent, donne-moi les bijoux. À ce moment-là, j’ai eu des pensées horribles, je me suis dit : ‘Il va me violer’.»

«Sortir de la lumière»

Vitaa finira par parvenir à appeler les secours grâce à sa belle-fille qui a réussi à cacher son téléphone. «Par chance, ma belle fille a réussi à cacher son téléphone et là j'appelle la police, je leur dis 's'il vous plaît s'il vous plaît, ils sont dans la maison, ils sont en train de nous séquestrer en bas'». Les forces de l'ordre arriveront quatre minutes plus tard et les hommes seront arrêtés.

Si personne n’a été blessé, le traumatisme reste aujourd’hui immense. «Vivre avec la peur, c’est quelque chose… Ça te fait détester d’être connue», a confié Vitaa qui envisage aujourd'hui de rester plus dans l'ombre en quittant la scène.

Dans une séquence du documentaire, la chanteuse aux trois millions d'albums vendus demande à son fils : «Tu en penses quoi que j’arrête de chanter mais que j’écrive pour les autres ?». «Moi aussi, je vais bientôt sortir de la lumière», a ensuite lâché Vitaa.