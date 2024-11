«C'est de l'art... je suis comme Picasso» : Kanye West poursuivi par une mannequin qui l'accuse de l'avoir étranglée

Jenn An, ex-participante à l'émission «America's Next Top Model», accuse Kanye West de l’avoir agressée lors du tournage d’un clip en 2010. Elle affirme que le rappeur l'avait étranglée et avait enfoncé ses doigts dans la gorge pendant qu'il criait : «C'est de l'art... Je suis comme Picasso».

Kanye West fait encore une fois parler de lui en des termes très peu élogieux et le nouveau témoignage à charge contre lui fait froid dans le dos. Jenn An, ancienne participante à l'émission «America's Next Top Model», a accusé le rappeur de l'avoir étranglée et de lui avoir enfoncé ses doigts dans la gorge pendant qu'il criait : «C'est de l'art... Je suis comme Picasso» pendant le tournage d'un clip vidéo en 2010.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de New York le vendredi 22 novembre, la mannequin a expliqué que le rappeur de 47 ans avait organisé «sa propre production» en demandant à une équipe de tournage de le filmer en train de l’étrangler. La plainte, dont les termes sont notamment relayés par Rolling Stone, Page Six et TheWrap, indique que Jenn An travaillait comme silhouette pour le clip du remix d’«In for The Kill» de La Roux featuring Kanye West à l'hôtel Chelsea de New York en septembre 2010 et ne portait que de la «lingerie» lorsque Kanye West l'a montrée du doigt à l'équipe et a dit : «Donnez-moi la fille asiatique».

Jenn An a indiqué avoir alors répondu à Kanye West : «Je ne porte pas beaucoup de vêtements». Ce dernier aurait rétorqué : «C'est pour ça que je t'ai choisie». Elle raconte que le rappeur a alors demandé aux autres acteurs de sortir de la pièce.

«Je suis comme le Picasso de la baise»

Le mannequin a affirmé que Kanye West «respirait lourdement» lorsqu'il a demandé à l'équipe de tournage de faire un gros plan de son visage et s'est mis à «imiter» avec sa main une scène de «sexe oral forcé» sur elle. Face caméra, Kanye West aurait ensuite commencé à étrangler la plaignante avant d'«enfoncer plusieurs doigts dans sa gorge, les faisant entrer et sortir en continu», puis de la «bâillonnée» pendant plus d'une minute.

La jeune femme a affirmé que le rappeur avait crié : «C'est de l'art. C'est de l'art de la baise. Je suis comme Picasso», alors qu'il l'étranglait, «d'une manière similaire aux bâillonnements pornographiques BDSM». «La plaignante avait du mal à respirer et avait l'impression de s'être temporairement évanouie», indique la plainte.

People a précisé qu'Universal Music Group (UMG) est également cité comme co-accusé dans l'affaire, car Jenn An a accusé la société de «n'avoir pas enquêté» sur l'incident.