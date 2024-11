Keira Knightley se souvient du «traumatisme» provoqué par les rumeurs sur son physique

L'actrice Keira Knightley s'est souvenue avec douleur des rumeurs constantes qui ont couru de longues années sur son physique. Rumeurs selon lesquelles elle souffrait d'un trouble alimentaire.

Un véritable traumatisme. Dans une interview accordée au Times et publiée le samedi 23 novembre, Keira Knightley a parlé de ce que cela représentait de devoir faire face à des spéculations constantes sur son poids, se souvenant des remarques qui ont été faites au début de sa carrière, selon lesquelles elle souffrait d'un trouble alimentaire.

«Je savais que je ne souffrais pas de troubles alimentaires. Je savais que je mangeais», a déclaré la star de 39 ans, ajoutant qu'elle avait, depuis, refoulé une grande partie de cette expérience. «Je n’en garde pas le souvenir comme dans le cas d'un traumatisme classique», a-t-elle déclaré. «Il y a eu une suppression complète, puis des choses ont surgi et j'en ai soudain eu un souvenir très physique, car, au final, c'est une honte publique, n'est-ce pas ?», a poursuivi l'actrice. «Cela fait évidemment partie de ma psyché, étant donné mon jeune âge quand c'est arrivé.»

Keira Knightley a souligné combien la presse manquait généralement d'empathie, se montrant même cruelle. Elle s'est souvenue d’une question particulièrement gênante qu'un journaliste lui a posée, autour du combat de Mary-Kate Olsen en 2004 contre l’anorexie. «Je me souviens viscéralement que l'une des jumelles Olsen souffrait d'anorexie et qu'elle était allée dans une clinique. Je me souviens qu'on m'a posé la question lors d'une tournée de presse, comme si c'était une blague. Elle était censée avoir honte d'avoir cherché de l'aide pour son anorexie», a déclaré l'actrice de «Love, Actually».

Outre les qu'en-dira-t-on sur son poids, la star a raconté que sa célébrité précoce avait entraîné un mal-être profond chez elle et qu’elle avait dû suivre une thérapie pour cela.

En 2023, elle avait également révélé au Harper's Bazaar britannique qu'elle ne s'était «jamais sentie à l'aise» avec la façon dont elle était perçue dans les films comme «Pirates des Caraïbes», à savoir «l'objet de la convoitise de tout le monde». Elle a ensuite ajouté que «les rôles qui ont suivi consistaient à essayer de sortir de cette situation».