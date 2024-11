Mort de Liam Payne : Zayn Malik lui rend hommage lors du lancement de sa tournée

Zayn Malik a rendu hommage à Liam Payne, son ancien compagnon dans le groupe One Direction, lors de la soirée d'ouverture de sa tournée «Stairway to the Sky» ce samedi 23 novembre.

«Je t'aime mon frère». C'est avec ses mots pleins de tristesse que Zayn Malik a rendu hommage à Liam Payne à la fin de son concert qui s'est tenu à l'O2 Academy Leeds dans le West Yorkshire, en Angleterre, ce 23 novembre.

«Love you bro», ont en effet pu en lire les spectacteurs de ce show qui marquait le lancement de la tournée de l'ancien membre des One Direction. Comme l'a rapporté Deadline, un emoji en forme de cœur, avec le nom de Liam Payne et les dates de sa naissance et de sa mort sont apparus sur scène.

Le message a été projeté alors que commençaient à résonner les premières notes du tube «Stardust» dans lequel Zayn Malik chante : «On dirait de la poussière d'étoiles / Elle tombe tout autour de nous / C'est drôle comme elle nous a trouvés.»

“Love you bro” — Zayn’s tribute to Liam Payne during his first #ZaynSTTSTour show in Leeds



: @stardustpas pic.twitter.com/FKLNHa5lco — Zayn Malik Updates (@ZaynReport) November 23, 2024

La tournée de Zayn Malik, initialement prévue le mois dernier à San Francisco, avait été reportée à la suite du décès de Liam Payne le 16 octobre.

La première date intervient quelques jours après seulement les funérailles de Liam Payne, qui ont eu lieu à l'église St Mary d'Amersham, dans le Buckinghamshire, et auxquelles ont assisté tous les anciens membres de One Direction : Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson.