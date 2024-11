Glen Powell : l’acteur offre un cadeau très particulier au vainqueur d’un concours de sosie

En plein tournage du remake de «Running Man», Glen Powell a décidé de faire un cadeau très particulier au vainqueur d'un concours de sosies à son effigie organisé à Austin, dans l’État du Texas, ce dimanche 24 novembre.

Une récompense inattendue. Des centaines de personnes étaient réunies, ce dimanche 24 novembre, dans un parc d’Austin, dans l’État du Texas aux États-Unis, pour assister au concours de sosies de l’enfant du pays, l’acteur Glen Powell. C’est un jeune homme nommé Maxwell Braunstein qui a remporté cette compétition, à laquelle la mère et la tante du comédien de 36 ans participaient en tant que membres du jury. Le premier prix consistait en une récompense de 5 dollars, un chapeau de cowboy et un an de fromage gratuit dans un magasin local.

Glen Powell, qui ne pouvait pas être présent en raison du tournage du remake de «Running Man» par Edgar Wright, avait toutefois préparé un cadeau plus personnel : une invitation, pour les parents de l’heureux élu, ou un autre membre de sa famille, sur le tournage de son prochain film.

Glen Powell announces that the winner of his lookalike contest today will earn a cameo in his next movie:





“I am completely serious. This is a cash-value prize of $6 billion.” pic.twitter.com/MiwCgT6wvS

— Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2024