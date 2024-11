Elton John : le chanteur donne des nouvelles de son infection à l'oeil, et elles ne sont pas bonnes

En pleine promotion du documentaire «Elton John : Never Too Late» attendu le 13 décembre prochain sur Disney+, le chanteur britannique a donné des nouvelles peu rassurantes concernant ses problèmes de vue, après une sévère infection oculaire.

Beaucoup de frustration. Invité de l’émission Good Morning America sur la chaîne américaine ABC pour la promotion du documentaire «Elton John : Never Too Late» attendu le 13 décembre sur Disney+, Elton John n’a pas caché sa déception concernant l’évolution de sa vue qui a été fortement atteinte après une grave infection oculaire survenue il y a plusieurs semaines.

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, "Elton John: Never Too Late." The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo — Good Morning America (@GMA) November 25, 2024

Le chanteur britannique confie ne plus voir de son œil droit depuis son infection en juillet dernier lors d’un séjour dans le sud de la France, et que l’œil gauche «n’a jamais été le meilleur». S’il garde espoir de voir la situation évoluer positivement, il explique «être coincé pour le moment, parce que je peux faire des choses comme ça (l’interview, ndlr), mais me rendre en studio et enregistrer, je n’en suis pas certain. Parce que je suis incapable de lire des paroles».

Elton John explique avoir tenté de prendre des initiatives pour améliorer sa vue, mais que rien n’y fait pour le moment, sachant que le processus de guérison peut être extrêmement lent. «Cela m’a anéanti parce que je ne peux rien lire, rien regarder», lance-t-il. Le musicien de 77 ans a toutefois tenu à terminer l’interview sur une note positive, assurant qu’il se sentait comme étant «l’homme le plus chanceux au monde», qu’il était fier de ses deux fils, Zachary et Elijah, et de lui-même face à cette situation compliquée.

Elton John a mis fin à ses tournées en 2023 après plusieurs soucis de santé ces dernières années. Il avait toutefois expliqué que sa décision était motivée en premier lieu par son désir de passer plus de temps avec sa famille, notamment ses deux enfants qui sont aujourd’hui adolescents, ainsi que son mari, David Furnish, qui est le coréalisateur du documentaire «Elton John : Never Too Late».