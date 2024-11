«Je n'aurais probablement pas pu» : Bill Clinton affirme ne jamais avoir tenté d’accéder aux coulisses du concert de Taylor Swift au Canada

L’ancien président américain Bill Clinton doute que son statut lui accorde le privilège d’accéder aux coulisses d’un concert de Taylor Swift.

À l'instar de nombreuses célébrités, Bill Clinton a assisté au concert de Taylor Swift à Toronto (Canada) la semaine dernière. Il était notamment accompagné de sa fille Chelsea, de sa petite-fille Charlotte, 10 ans, et de leurs amis. Cependant, lors de son passage dans l'émission «Live With Kelly and Mark» lundi 25 novembre, l'ancien président américain a révélé qu'il n'avait pas tenté de rencontrer la pop star en coulisses.

«Non, je n'ai pas essayé, et je n'aurais probablement pas pu. Nous ne sommes pas allés dans les coulisses», a-t-il déclaré, confiant ensuite qu'il a tout de même apprécié la performance. «Je n'avais jamais assisté à un de ses concerts auparavant… Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle a un tel impact sur les gens et pourquoi beaucoup de ces jeunes filles sont si captivées», a expliqué l'ancien chef d'État.

Il a également salué la générosité de Taylor Swift envers ses fans, notant qu'un concert de trois heures était «une chose très respectueuse à faire pour le public». «J'ai été fasciné en regardant notre groupe, notamment ma petite-fille, chanter avec la femme d'un ami de Chelsea de 20 ans son aînée et ses filles. Elles connaissaient toutes les paroles de chaque chanson», a-t-il ajouté.

Une fin de tournée imminente

Bill Clinton n'est pas la seule personnalité à avoir offert un moment mémorable à sa famille en les emmenant assister à la tournée de l'artiste. Dwayne Johnson a récemment confié qu'il avait dû user de son influence pour la première fois de sa carrière afin d'obtenir des billets pour un ami proche. «Cela ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. En général, je n'ai pas à tirer les ficelles… Je fais en sorte que ça arrive», a déclaré le comédien à Entertainment Tonight.

«Je ne suis pas doué pour demander des faveurs, je préfère en accorder. Mais là, j'ai passé un coup de fil. Taylor a fait en sorte que cela se produise, et nous avons eu les billets. Mon amie était ravie, et j'ai capturé des photos des femmes heureuses qui y assistaient. C'est quelque chose que j'apprécie chez Taylor», a-t-il ajouté.

Taylor Swift s'apprête à conclure sa tournée «Eras», qui a débuté en mars 2023, à Vancouver le 8 décembre.